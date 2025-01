Renato Campanile nella bufera: è accusato di aver condiviso un’immagine di Mussolini. Rischia l’espulsione da FdI È il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Rovigo. Sarebbe successo su una chat di pensionati, in risposta alle notizie sulla violenta manifestazione in memoria di Ramy Elgaml a Bologna. Lui non ci sta: “Io vittima di una campagna diffamatoria”