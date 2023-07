Prof colpita dai pallini: i genitori dei ragazzi pronti a querela per diffamazione

Rovigo, 1 luglio 2023 – La professoressa colpita dai pallini ora rischia anche la querela. La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro Maria Cristina Finatti, la docente dell'Itis Viola Marchesini di Rovigo, potrebbe agire in sede penale e civile, per diffamazione e danni morali, qualora la docente proseguisse nel diffondere notizie "non veritiere” sul pentimento e le scuse dopo l'episodio.

Lo ha detto all’agenzia Ansa il legale della famiglia, l'avvocato Nicola Bergamini: “L'alunno ha incontrato la docente a scuola e si è scusato, e anche i genitori. La famiglia finora non ha mai voluto esporsi, per non alimentare il processo mediatico, ma la presenza delle prof sui media è costante”.