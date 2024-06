Tromba d’aria a Rovigo: tetti scoperchiati, nubifragio e strade allagate

Rovigo, 25 giugno 2024 – Grande paura e danni questa mattina per la tromba d’aria che ha attraversato il territorio rodigino. Alle 11.15 circa, la furia del vento e della pioggia ha colpito diversi capannoni in via Porta Adige, scardinando alcune lamiere volate nel vicino parcheggio del centro commerciale Aliper. I detriti hanno danneggiato i vetri, l’area bar e le auto in sosta. La tromba d’aria ha spazzato via altre lamiere e tendoni, arrivando a rompere i rami di alcuni alberi.

I pochi minuti sono stati vissuti con grande terrore dai clienti del centro commerciale e dagli automobilisti che stavano percorrendo via Porta Adige. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.

Dopo aver colpito la città, la forte raffica di vento si è spostata prima nella periferia e poi nei territori comunali di Lusia e Lendinara.

Un'automobile danneggiata nel parcheggio del centro commerciale: diverse vetture hanno riportato vetri rotti a causa delle lamiere spazzate via dal vento

Strade allagate in centro

L’incessante pioggia si è abbattuta sulle strade del centro di Rovigo, causando forti rallentamenti del traffico, l’allagamento di vie e marciapiedi e la chiusura temporanea dei due sottopassaggi in via Forlanini e il Ponte Marabin. Di conseguenza, la circolazione è stata deviata con inevitabili disagi.

Una strada del centro di Rovigo allagata a seguito della bomba d'acqua

Oltre 100 le richieste di soccorso

Sono state oltre 100 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco a seguito della tromba d’aria e della bomba d’acqua: la maggior parte dai comuni di Lendinara e Lusia. Al momento non si hanno notizie di feriti. I cittadini hanno richiesto intervento per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi pericolanti e danni causati dall’acqua.

Il dispositivo di soccorso dei vigili rodigini è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti dai comandi limitrofi. Le operazioni di soccorso sono coordinate nella sala crisi, dal comandante di Rovigo Claudio Fortucci, in contatto con la Prefettura e con il rappresentante della Protezione civile.