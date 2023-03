Rovigo, allenatori calcio: arriva il corso online per diventare tecnico con licenza D

Il corso è affidato all'Aiac, l'associazione allentori calcio

Rovigo, 8 marzo 2023. Un corso, online, per l’abilitazione alla Licenza D, riservato ad “Allenatori Dilettanti” di calcio, abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria e juniores regionali. E’ quello affidato dal settore tecnico della Figc all’Aiac, associazione allenatori calcio, che si svolgerà in modalità online dal 27 marzo al 6 aprile.

Il corso è riservato a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda ed in regola con il pagamento della quota associativa all’albo dei tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in licenza D. Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando un apposito modulo online entro il 16 marzo attraverso questo link.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. Nel caso in cui le domande dovessero superare le 50 unità il settore tecnico si riserva la possibilità di effettuare più corsi nelle stesse date e di annullare il corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 20 unità.

Corso che avrà la durata di 40 ore, e si svilupperanno nell’arco di due settimane in modalità online, utilizzando la piattaforma “Zoom”.

Le lezioni si terranno dal 27 marzo al 1 aprile e dal 3 al 6 di aprile dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 alle ore 20 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30, mentre il sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 11 alle 13.

Gli esami si svolgeranno in modalità online nella settimana successiva.