Atletica, Marco Del Piccolo è il nuovo presidente della Fidal Rovigo. Ecco chi è

Rovigo, 17 dicembre 2024 – Un nuovo quadriennio per l’atletica polesana. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni con il rinnovo delle cariche provinciali del comitato Fidal Rovigo, tenutesi a ‘la casetta delle associazioni’ a Rovigo. Un appuntamento che ha visto in apertura la relazione con bilancio del presidente uscente, Maurizio Preti, il quale ha sottolineato quanto fatto per la crescita del comitato Fidal di Rovigo. A seguire le operazioni di voto.

Al termine dello spoglio questi sono i risultati Marco Del Piccolo ha ottenuto il 67,44% delle preferenze (58 voti), mentre l’altra candidata alla presidenza, Valentina Rocchetto si è fermata al 32,56% (28 voti). Nel nuovo consiglio provinciale entrano anche il presidente provinciale uscente Maurizio Preti (votato all’unanimità dalle sette società della provincia, tutte presenti in assemblea), Angelo Motta, Roberta Ghirardini e Nicola Lunardi.

Chi è il nuovo presidente

Marco Del Piccolo, 52 anni, direttore amministrativo in un istituto tecnico e allenatore a livello giovanile. “L'elezione costituisce per me una sorpresa – sottolinea il neo presidente Marco Del Piccolo – perché non ho mai pensato a me stesso con questo ruolo nell’atletica, avendo sempre fatto l’atleta e poi il tecnico, ma anche una grande soddisfazione perché la considero una grande opportunità di fare un’esperienza che mi arricchirà e mi consentirà, con un altro ruolo, di provare a far crescere ancora questo sport a Rovigo e provincia. Il comitato che avrò l’onore di presiedere è costituito da persone competenti, appassionate e con esperienza come atleti e organizzatori di gare. Il loro apporto sarà fondamentale per poter operare con efficacia. Ritengo che l’attività del comitato dovrà concentrarsi su alcuni punti fondamentali. In primis la costante collaborazione e dialogo con le società per favorire e supportare la loro attività”.

"Obiettivi: impianti, gare e giovani”

Il presidente provinciale Fidal indica gli obbiettivi da raggiungere: “L’impiantistica per la crescita del movimento giovanile. Non concentrandosi solo sul capoluogo ma, attraverso l’interlocuzione con le istituzioni della provincia, provare ad avere, finalmente almeno un altro impianto per l’atletica. Lavorare con le scuole e le associazioni sempre per la promozione a livello giovanile. Creare delle occasioni per valorizzare I podisti amatori (un campionato provinciale su pista, raduni con tecnici del fondo e mezzofondo). Un calendario ufficiale provinciale con gare in pista (solo giovanili in attesa dell’omologazione del campo), gare su strada e cross, sempre in collaborazione con il comitato di Padova e con il comitato regionale, coi quali il dialogo deve essere ininterrotto”.