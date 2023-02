Calcio D, l'Adriese ferma la capolista Legnago: 1-1

Andrea Tomasi difenda la palla dall'attacco di un giocatore del Legnago

Rovigo, 5 febbraio 2023 - Il big match del girone C, tra Adriese e Legnago è finito in parità. I veronesi sono primi con 40 punti, seguiti dalla coppia formata da Adriese e Union Clodiense a 36.

Una partita comunque ben giocata e dove tutti i circa 600 spettatori presenti hanno assistito ad un match di ottimo livello, ben preparato dai tecnici Vecchiato e Donati. Al 15' gli ospiti si fanno vedere con la punizione Van Ransbeek, para Bonucci in tuffo.

Un minuto dopo arriva la punizione di Maniero da posizione defilata, Di Stasi alza in corner. Al 22' occasione per la squadra di casa con Maniero verticalizza per Gioè, che scatta sorprendendo Noce con Di Stasio in uscita fuori dai pali, ma calcia troppo piano contro il portiere avversario. Al 27' gol Legnago con Gasparetto che spara un rasoterra preciso sul quale Bonucci nulla può. Due minuti dopo cross Danieli e testa Moras, fuori. Poco dopo scambio a due tra Gioè e Brigati, con il calcio ravvicinato dell'esterno, si salva in angolo Di Stasio. L’Adriese pressa alla ricerca del pareggio che arriva al 42’: corner di Maniero, Tiozzo spizza in mezzo per Montin, che al volo sigla il pareggio della compagine blugranata. Nel secondo tempo al 13' Moras libera Maniero, il quale conclude e Di Stasio respinge nuovamente in tuffo. Passano i minuti e, al 34', Gioé per Forapani che calcia a lato. L’Adriese aumenta la pressione alla ricerca del gol vittoria, il Legnago si difende con ordine. L’ultima emozione è firmata Adriese con Gioè che colpisce la traversa.

Formazioni:

Adriese: Bonucci, Brigati, Feruglio, Montin, Tiozzo, Gioè, Moras (33's.t. Rabbas), Maniero, Farinazzo (16's.t. Campion), Forapani, Danieli (35's.t. Tomasi). A disp. Lazar, Martimbianco, Moretti, Gasparini, Ekblom, Zupperdoni. All. Vecchiato.

Legnago: Di Stasio, Gasparetto, Baradji, Van Ransbeek, Gatto (12's.t. Sinani), Rocco (40's.t. Zanetti), Travaglini, Sambou (28's.t. Mazzali), Ruggeri (37's.t. Sbampato), Casarotti, Noce. A disp. Fusco, Musumeci, Viero, Castellan, Rovella. All. Donati.

Arbitro: Angelillo di Nola.Assistenti: Romano di Nola e Pirola di Abbiategrasso.

Reti: 27'p.t. Gasparetto (L), 43'p.t. Montin (A)

Ammoniti: Danieli, Maniero (A), Rocco e il tecnico Donati (L).