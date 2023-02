Calcio D, l’Adriese non va oltre il pari contro il Levico: 0-0

Marco Moras in azione contro il Levico

Rovigo, 19 febbraio 2023. Finisce a reti inviolate la sfida tra l’Adriese di mister Vecchiato e il Levico. Una partita a senso unico, dove la compagine di casa, terza in classifica, ha dato il massimo fin dal primo minuto, con i trentini, in zona play out, che hanno fatto un solo tiro in porta in tutti e novanta i minuti. E come all’andata il match termina a reti inviolate. Adriese che, ora, deve concentrarsi subito alla partita di Coppa Italia di mercoledì 22 febbraio contro il Cattolica. Montin al 3', su cross di Maniero, prova a incornare in rete, ma la sfera esce di poco alta sopra la traversa. Subito dopo cross di Farinazzo e Gioè non arriva per un soffio a chiudere in rete. Al 9' Moras ci prova dalla distanza, ma la palla esce sopra la traversa. Al 24' Brigati crossa in centro sul primo palo per l'accorrente Farinazzo che devia di testa, ma Amoroso compie un miracolo e devia. Ancora Moras la mette in mezzo e Farinazzo manca per un niente la sfera per chiudere in rete. Due occasioni clamorose al 40' per la formazione granata con Farinazzo a tu per tu con Amoroso che gli blocca il tiro, poi Brigati ci prova colpendo al volo la sfera, ma ancora Amoroso blocca. Sì torna in campo con Moras che mette in mezzo la sfera e Gioè chiude su Amoroso. Subito dopo Maniero manca la sfera a tu per tu sempre con il portiere gialloblù. Al 4' saetta di Maniera sul secondo palo e sfera che esce a fil di palo. Al 7' sponda di Gasparini per Moras e quest'ultimo calcia con Amoroso che blocca ancora. Portiere gialloblù veramente in giornata. Ci prova anche Gemignani dalla distanza, ma la sfera esce di poco alta al 13'. Ci provano sia Campion che Farinazzo, ma porta avversaria rimane imbattuta. Al 27' Danieli la mette dentro per Rabbas che prova la conclusione, ma il tiro viene intercettato. Amoroso blocca tutto. Al 34' due tiri di Gioè vengono chiusi dall'estremo difensore del Levico. Ancora Gioè di testa colpisce e la sfera viene deviata in angolo al 39'.

Ancora una volta la linea difensiva del Levico si è confermata tra le migliori del girone tenendo a bada la terza forza del girone ed il capocannoniere del torneo Gioè. Miglior in campo Antonio Amoroso, portiere del Levico.

Girone C: risultati e classifica



Risultati e classifica del girone C: Bolzano-Este 3-3, Campodarsego-Dolomiti Bellunesi 1-1, Cartigliano-Caldiero 1-3, Mestre-Montecchio Maggiore 3-0,Portogruaro-Luparense 0-0, Montebelluna-Clodiense 1-3, Torviscosa-Legnago 0-5, Villafranca-Cjarlins Muzane 0-1. Classifica: Legnago 46, Union Clodiense 42, Adriese e Virtus Bolzano 38, Caldiero 37, Este, Campodarsego, Cjarlins Muzane 36, Cartigliano 34, Mestre, Luparense 32, Dolomiti Bellunesi 31, Montecchio Maggiore 30, Levico 24, Montebelluna 22, Villafranca Veronese e Torviscosa 21, Portogruaro 20.



Formazioni di Adriese-Levico

Adriese: Bonucci, Brigati, Montin, Tiozzo, Gioè, Moras (15' st. Rabbas), Gasparini (26' st. Forapani), Gemignani (30' st. Ekblom), Maniero, Farinazzo (23' st. Danieli), Tomasi (23' st. Campion). A disposizione: Lazar, Martimbianco, Cappellari, Zupperdoni. Allenatore: Vecchiato

Levico: Amoroso, Marini (36' st. Gentile), Masetti, Santuari, Raggio, Dalla Bernardina, Gavranovic (18' st.Coulibaly) , Rinaldo, Moraschi (31' st. Ongaro), Gasperotti (3' st. Orsega), Santuari. A disposizione: Rosa, Amadori, Pollini, Callegaro, Jovovich. Allenatore: Graziani