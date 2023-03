Calcio D, l’Adriese non va oltre il pari, 2-2, contro il Portugruaro

Alberto Brigati, difensore dell'Adriese

Rovigo, 19 marzo 2023 - Contro la neopromossa Portogruaro, l’Adriese pareggia in rimonta. Un punto che alla fine accontenta, anche se con un pizzico di rammarico, visto la sconfitta del Legnago a Mestre, con l'Union Clodiense seconda ad un punto (con ancora una partita da recuperare) dai veronesi e l’Adriese terza a 5 punti dalla capolista. Al 13' Farinazzo ci prova al volo dopo il calcio d'angolo, ma Muraca devia in angolo.

Qualche minuto dopo, precisamente al 19' Peresin salta Martimbianco e calcia di potenza un tiro cross pericoloso, Lazar riesce a deviare. Al 22' arriva l'1-0 dell'Adriese: Gemignani trova Ekblom libero, il quale sorprende la difesa ospite scattando sul filo del fuorigioco e battendo Muraca in uscita con un sinistro preciso. Ma gli ospiti non si danno per vinti e al 30' c'è il pari del Portogruaro: Forapani perde un pallone a centrocampo, Peresin si invola centralmente e batte Lazar, impotente in questa situazione. Sul finale del primo tempo ci provano Maniero e Farinazzo.



Secondo tempo inizia con al 6' Gemignani da fuori area, calcia centralmente tra le braccia di Muraca. Al 9' Ekblom riesce a liberarsi tra le vie centrali e viene anticipato in uscita da Muraca; ma la sfera ritorna all'attaccante svedese, che non riesce a concludere in rete. Al 19' c'è il raddoppio di Portogruaro: Basso, sugli sviluppi di un corner, costringe Lazar alla respinta e Zamuner conclude con facilità. Passano i minuti e al 27' arriva il pareggio su rigore per l'Adriese con Moras. Feruglio salta Franceschini e viene atterrato in area da Bertoia. Moras spiazza Muraca dal dischetto per il 2-2. Al 35' angolo di Danieli e bella incornata di Ekblom, ma Muraca è attento e blocca.

Formazioni:

Adriese: Lazar, Brigati, Martimbianco, Montin, Gemignani (14'st Moras), Maniero (32'st Danieli), Campion (14'st Tomasi), Farinazzo, Forapani (32'st Rabbas), Ekblom, Zupperdoni (14'st Feruglio). A disp. Bonucci, Tiozzo, Capellari, Moretti. All. Vecchiato

Portogruaro: Muraca, Cofini, Bertoia, Zamuner, Basso (42'st Di Lollo), Lirussi (14'st Burigotto), Alcantara (45'st Facca), Peresin, Franceschini, Ferramisco (35'st Bronzin), Dal Compare. A disp. Piva, D'Odorico, Zanin, Del Rosso, Rodriguez. All. Zanuttig

Reti: 22'pt Ekblom (A), 30'pt Peresin (P), 19'st Zamuner (P), 27'st rig. Moras (A)

Ammoniti: Ekblom, Brigati, Gemignani (A), Alcantara e il tecnico Zanuttig (P)

Espulso: 45'st il direttore tecnico Cavagnis (A)

Risultati e classifica: Este-Montecchio 0-1, Campoarsego-Cjarlins 1-1, Cartigliano-Luparense 1-6, Dolomiti Bellunesi-Caldiero 2-0, Mestre-Legnago 2-1, Torviscosa-Clodiense 1-1, Villafranca-Montebelluna 2-0, Bolzano-Levico 1-1. Classifica: Legnago 50, Clodiense 49, Este e Adriese 45, Campodarsego 43, Virtus Bolzano e Cjarlins Muzane 42, Luparense 41, Dolomiti, Cartigliano e Caldiero 38, Mestre 37, Montecchio 33, Torviscosa 31, Villafranca Veronese e Portogruaro 27, Levico 25, Montebelluna 22.