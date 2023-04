Calcio D, l’Adriese non va oltre l’1-1 contro i neopromossi del Torviscosa

Rovigo 2 aprile 2023. Un pareggio amaro, un punto che arriva contro una squadra che occupa il quintultimo posto in classifica, con 31 punti (ora 32), contro i 45 dell’Adriese, quarto in classifica a 5 punti dalla coppia di testa Legnago e Union Clodiense, entrambe sconfitte. Al 4' Maniero su punizione la mette dentro per Tiozzo che prova il cross in centro, ma la difesa del Torviscosa respinge. Cinque minuti dopo Moras la mette dentro per la testa di Ekblom, con quest'ultimo che colpisce la sfera, ma esce sopra la traversa. Al 10' Farinazzo calcia di potenza da appena fuori area, ma è bravo Sacco a respingere. Al 16' si fa vedere Brigati che server Ekblom, ma quest'ultimo tocca debolmente e Sacco arpiona. Farinazzo si fa tutta la corsia di destra e prova a concludere con Sacco che gli chiude lo specchio della porta. Due tiri di Feruglio provano a sfondare la porta del Torviscosa: il primo bloccato e il secondo fuori di poco. Il vantaggio dell’Adriese arriva al 28': passaggio di Moras per la punta svedese, che chiude alla destra di Sacco.

Il secondo tempo riparte con Maniero che mette la sfera sul primo palo dove trova la testa di Feruglio, che colpisce bene, ma Sacco devia senza rendersi conto di come ha fatto. Subito dopo fucilata di Gemignani e ancora Sacco devia in angolo. Moras su punizione al 6' fa uscire la palla a fil di palo. Al 17' Ekblom viene anticipato dall'ultimo difensore prima di essere a tu per tu con il portiere. Subito attivo Campion, che prova a chiudere alla suo primo tiro in porta, ma la difesa respinge. Al 34' pareggia il Torviscosa con un pallonetto di Dal Bello che da metà campo sorprende Bonucci e insacca in rete. Clamoroso al Bettinazzi. L’Adriese prova a ritrovare la via del gol, con Farinazzo che si invola sulla destra, la mette in centro per Campion, ma la difesa ospite devia. Ancora Campion ci prova dalla distanza, la sfera esce di poco sopra la traversa. Al 45' Brigati vicinissimo al gol con un tiro che finisce di poco sopra alla traversa. Questa la classifica quando mancano 5 partite alla fine: Legnago e Union Clodiense 50, Este 48, Adriese e Campodarsego 46, Virtus Bolzano 45, Luparense 44, Cjarlins Muzane 42, Caldiero e Cartigliano 41, Dolomiti Bellunesei 39, Mestre 37, Montecchio Maggiore 33, Torviscosa 32, Villafranca Veronese 31, Portogruaro 27, Levico Terme 26, Montebelluna 22.