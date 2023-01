Calcio D, l’Adriese cade col Cjarlins: 2-1

Azione tra Cjarlins e Adriese

Rovigo, 29 gennaio 2023. Un’altra sconfitta per l’Adriese, la seconda di fila, raggiunta ora al secondo posto in classifica dall’Union Clodiense con la capolista Legnago, prossima avversaria, ora a + 4.

Al "Della Ricca" di Carlino, in provincia di Udine, a castigare i granata le reti di Nunes, nel primo tempo, e Valenti, a due minuti dal novantesimo. Di Gioè il gol del momentaneo pareggio. Per mister Parlato, tecnico del Cjarlins subentrato a Luca Tiozzo, ex allenatore dell’Adriese è il settimo risultato utile di fila.

Pronti, via è proprio il centrocampista brasiliano Numes ad impensierire con un sinistro potente da fuori area Bonucci. L'Adriese risponde da calcio piazzato: Maniero pesca sul primo palo Gioè ma il colpo di tacco del capitano viene deviato in angolo. Altra punizione tagliata di Moras, il pallone attraversa l'area senza trovare la deviazione di un compagno. Al 25', l'episodio che sblocca il match: Esposito inventa con il sinistro per Calì, il bomber siciliano controlla in area e viene poi steso da Brigati. E' calcio di rigore. Dal dischetto Nunes spiazza Bonucci e fa 1 a 0. Il vantaggio dura solo una manciata di minuti. Il solito Gioè, su cross dalla destra, gira di testa in porta per l'1 a 1. In chiusura di primo tempo l'Adriese avrebbe anche l'occasione per ribaltare il risultato ma Ekblom da solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Barlocco. Si va al riposo in parità dopo un primo tempo giocato su alti ritmi. La ripresa si apre con il Cjarlins di nuovi in avanti. Corner battuto da Nunes, torre di Zaccone per Calì che di prima intenzione calcia in rete. L'arbitro Gallo, però, ferma tutto per un fallo di Colombi su Brigati. Una decisione che lascia più di qualche dubbio. Azioni da una parte e dall'altra, entrambe le squadre vogliono andare a prendersi i tre punti. Scorribanda sull'out di sinistra di Feruglio, traversone con i giri giusti, Barlocco non perfetto ma Danieli di testa spreca clamorosamente. Altra discesa di Brigati, destro potente ma Barlocco ci mette i pugni. Colombi di tacco prova mette in difficoltà Bonucci costretto a rifugiarsi in angolo. Passano i minuti, regna l'equilibrio nonostante le diverse occasioni da ambo le parti.. Parlato getta nella mischia Valenti. L'attaccante si fa subito vedere con una bella punizione dal limite. Ultimi minuti di gioco, il Cjarlins sembra crederci di più. Minuto 88, Forte cerca in profondità Valenti, la difesa dell'Adriese buca e il classe '91 segna il gol vittoria.