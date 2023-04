Calcio D, l’Adriese rimonta il Bolzano, 2-1

Rovigo, 16 aprile 2023. Seconda vittoria consecutiva per l’Adriese ora terza solitaria con 52 punti a quattro dalla capolista Legnago quando mancano tre turni dalla fine. Una vittoria in rimonta per i granata che avevano chiuso sotto di un gol i primi 45’ di gioco. Primi dieci minuti di possesso palla a favore del Bolzano, con la formazione di casa che si affida alle ripartenze per la testa di Ekblom. Al 15' Maniero la mette dentro per Ekblom, che non ci arriva per un soffio a concludere in rete, anticipato da Bucosse. Continua la partita con tanto possesso palla, ma zero occasioni e tiri verso le relative porte avversarie. Tre tiri consecutivi blugranata verso la porta bolzanina, con Feruglio, Maniero ed Ekblom che trovano il muro difensivo. Primo tiro in porta e gol del Bolzano con Sinn al 28'. Al 34' punizione di Moras che si infrange sulla difesa, subito dopo Gemignani riceve una palla fuori area, calcia al volo, ma la sfera esce di poco sulla sinistra. Primo tempo che si conclude senza altre occasioni particolari e con la squadra di casa costretta a rincorrere. Secondo tempo con l'Adriese subito pericolosa con Zupperdoni che la mette dentro dalla destra ed Ekblom non ci arriva a chiudere in rete per un soffio con Bucosse già battuto. Bolzano vicino al raddoppio al 10' con Okoli. Occasione solitaria di Moras, che la mette dentro per Forapani, il quale calcia direttamente in porta, ma la sfera viene deviata dalla difesa avversaria. Al 24' lancio per Ekblom che, per un niente, non arriva in rete tutto solo davanti al portiere bolzanino. Subito dopo, al 25', pareggio dell'Adriese. Si fa largo sulla sinistra Moras, che si accentra e conclude all'incrocio dei pali, dove Bucosse non può arrivare. Al 30' punizione di Maniero, respinta e palla che arriva sui piedi di Capellari, il quale calcia sopra la traversa. Subito dopo è Ekblom a metterla dentro per l'accorrente Tomasi, al 42’ l’episodio che cambia la partita: Langebner atterra Moras in area per il direttore di gara non ci sono dubbi a indicare il dischetto. Dagli undici metri Moras è freddo e preciso e regala tre punti preziosi alla squadra presieduta da Luciano Scantamburlo.

Tabellino Adriese: Bonucci, Feruglio (36' st. Rabbas), Montin, Tiozzo, Moras, Gemignani (17' st. Capellari), Maniero (36' st. Danieli), Campion (8' st. Farinazzo), Forapani, Ekblom, Zupperdoni (17' st. Tomasi). A disposizione: Lazar, Martimbianco, Moretti, Gasparini. Allenatore: Vecchiato Bolzano: Bucosse, Kaptina A. (46' st. Grezzani), Bussi, Kaptina E., Bounou (33' st. Simic), Okoli (15' st. Osorio), Cremonini, Sinn, Busetto, Kavcic, Centazzo (16' st. Langebner). A disposizione: Mantovani, Kicaj, Osorio, Kuka, Hochkofler, Casagrande. Allenatore: Sebastiani Arbitro: Graziano di Rossano Assistenti di linea: Fumagalli di Novara e Ruocco di Brescia Reti: 28' pt. Sinn (B), 25' st., 47' st. rigore Moras (A) Ammoniti: Campion, Montin, De Faveri (A), Bounou (B)