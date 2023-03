Calcio femminile, Danone Nation Cup fa tappa anche a Occhiobello

La formazione femminile de La Vittoriosa

Occhiobello, 28 febbraio 2023 – Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo ed orgoglio da parte dei dirigenti della società nero verde del settore giovanile La Vittoriosa. Nelle prossime settimane, infatti, una squadra del settore femminile parteciperà all’evento nazionale della Danone Nation Cup, che sarà suddiviso per regioni. Nei giorni scorsi il settore giovanile e scolastico nazionale ha pubblicato l’elenco di tutte le società partecipanti e la suddivisione delle stesse nei gruppi della fase regionale.

La Vittoriosa unica convocata per il Rodigino

Il Veneto è stato incaricato di organizzare l’attività del gruppo 2, che comprende ventuno squadre, tra queste anche la formazione femminile de La Vittoriosa, unica per la Provincia di Rovigo. Le altre partecipanti sono Vicenza, Venezia, Padova, Hellas Verona (2 formazioni), Chievo Verona Women, Cittadella Women, Pro Venezia, Sudtirol, PGS Concordia Schio, Cadore, Città di Bassano 1903, Villorba, Baldo Junior Team, Galaxi FC, le 2 selezioni del Lady Maerne e due squadre del Trento.

Fischio d’inizio domenica 5 marzo

L’attività inizierà domenica 5 marzo, per concludersi come da indicazioni nazionali entro domenica 16 aprile. “Si tratta di una partecipazione – spiega entusiasta il presidente de La Vittoriosa, Paolo Pezzini – che ci rende molto orgogliosi. Negli ultimi anni abbiamo da sempre creduto fortemente nella selezione femminile, la quale ci ha dato degli importati risultati sul campo con una crescente partecipazione di ragazze. La Danone Nation Cup sarà un’importante opportunità per tutte loro e anche il nostro territorio sarà messo in mostra. Il nostro scopo è di fare bene, divertendosi senza fissare obiettivi prestabiliti”.

Dove e quando si gioca

La Figc Veneto ha dato comunicazione ufficiale in questi giorni delle date previste per il Veneto. Saranno tre domeniche: 12 e 19 marzo e 02 aprile. Gli accoppiamenti delle partite tra le squadre partecipanti alla Danone Cup, saranno comunicate formalmente la prossima settimana. La cosa certa, per quanto riguarda il Comune di Occhiobello, è che sono già previsti per il 19 marzo e 02 aprile due triangolari della Danone Cup, nei due impianti sportivi di Santa Maria Maddalena in via dei Pini e via Stazione gestiti da La Vittoriosa. “Ci fa piacere – aggiunge il presidente Paolo Pezzini – che in queste due date potremo ospitare quest’importante iniziativa nazionale di calcio femminile. I nostri campi saranno sicuramente pronti”.

Incontriamoci tra amici

Una primavera che per La Vittoriosa calcio giovanile, sarà importante in quanto tornerà il trofeo con interesse nazionale Incontriamoci tra amici, previsto tra il 22, il 25 ed il 30 aprile, ultimo giorno il 1° maggio. “Stiamo lavorando per gli ultimi dettagli – anticipa il presidente Paolo Pezzini - si può dire che sarà un torneo dove ci saranno squadre di livello nazionale, dando ancora più prestigio, come Spal, Bologna, Modena, Cesena, Mantova e Reggiana con formazioni di classe 2012 che sfideranno le pari età dilettantistiche invitate”.