Calcio Serie D, l’Adriese pareggia: 1-1 in casa della Luparense

un'azione di gioco tra Luparense ed Adriese.

Rovigo, 12 febbraio 2023 – L’Adriese di Roberto Vecchiato, priva di alcune pedine fondamentali (Bryan Gioé su tutti, presente in panchina ma in precarie condizioni fisiche) torna a casa dal “Casèe” stadio della Luparense con un pareggio. Mister Zironelli mette Solerio al centro della difesa con Beltrame a prendere il posto sull’out di sinistra; in attacco a sorreggere Gnago la coppia Beccaro-Merkaj.

Dal lato opposto tipico 4-3-1-2 per Roberto Vecchiato con l’ex Rabbas a sorreggere Campion e Farinazzo nel reparto offensivo. Adriese che parte con il giusto mordente: dopo 10’Farinazzo riceve dalle retrovie e con un pallonetto impegna severamente Michele Voltan. Poco più tardi Maniero, prova dal limite su calcio di punizione ma mette di poco alto. Le occasioni per i granata fioccano, Maniero e Rabbas sembrano irrefrenabili sulla trequarti, la Luparense si salva traballando. L’unico sussulto dei Lupi è di fatto il debole colpo di testa di Solerio su azione da calcio d’angolo.

La supremazia dei granata i viene legittimata a 5’ dall’intervallo: è infatti Tomasi a colpire di controbalzo dal limite dell’area su appoggio di Farinazzo, Voltan non può intervenire e l’Adriese passa in vantaggio. Al rientro degli spogliatoi i rossoblù sfoderano una reazione di puro orgoglio costringendo sin da subito gli avversari a ridosso della propria area: prima Solerio mette di poco alto con il mancino dal limite dell’area, poi Cescon sfiora la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sembra aver optato per una svolta tattica Mister Zironelli, arretrando Bia sulla linea dei centrali con il contemporaneo ricollocamento di Solerio sulla corsia di sinistra.

Gli ingressi di Andrea Cescon e Gianluca De Leo fanno poi il resto, l’Adriese smarrisce quelle doti nel fraseggio palesate nella prima frazione e i Lupi iniziano a crederci: a 20’ dal termine Toffanin svetta di testa su cross di Leonardo Bia e costringe Bonucci ad una paratissima. Tante azioni non sfruttate per questione di dettagli, ma il pareggio arriva comunque: Russo, subentrato nell’inedita posizione di trequartista, disegna un corridoio sublime per Beltrame che riceve e appoggia alle spalle di Bryan Bonucci. L’inerzia ora pende dalla parte dei padroni di casa al cospetto di un’Adriese regredita a dir poco rispetto al brillante primo tempo disputato. I ragazzi di Zironelli sfiorano il successo con il solito Beltrame, che di testa mette a lato.

Formazioni

Luparense (3-4-2-1): Voltan; Mariutto, Solerio, Mané; Beltrame, Boscolo, Toffanin (79’ Maset), Bia (78’ De Leo); Beccaro (79’ Russo), Merkaj; Gnago All. Zironelli

Adriese (4-2-3-1): Bonucci; Feruglio (64’ Gasparini), Montin, Tiozzo, Brigati (75’ Zupperdoni); Maniero, Gemignani, Tomasi; Rabbas; Campion (71’ Forapani), Farinazzo (85’ Moras) All. Vecchiato