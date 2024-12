Coni Veneto, la consegna delle benemerenze a Rovigo. Ci sarà anche Giovanni Malagò

Rovigo, 2 dicembre 2024 – Tutto pronto per la cerimonia delle consegne delle benemerenze del Coni Veneto, che si svolgerà mercoledì 4 dicembre alle 12 al teatro sociale di Rovigo, dove verranno premiate le Stelle al Merito Oro e Argento ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive della Regione, un evento che si svolge per la prima volta a Rovigo e al quale parteciperà il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò.

A presentare l’iniziativa a palazzo Nodari, sede del municipio, il presidente del Coni Veneto Dino Ponchio, il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Bimbatti, l’assessore alla cultura Erika De Luca e il delegato provinciale Coni Lucio Taschin.

“Questa cerimonia sarà un momento dove lo sport onora chi ha onorato lo sport”, le parole del presidente del Coni Veneto Dino Ponchio. “Sono contento di avere l’onore di rappresentare lo sport veneto”. E un evento così doveva per forza, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Erika De Luca, essere ospitato nello scrigno della cultura rodigina. “Lo sport è anche cultura ed è bello fare squadra e aprire le porte del nostro teatro anche ad eventi così importanti”.

L’assessore allo sport Andrea Bimbatti ha ringraziato il Coni regionale, nazionale e provinciale per questo evento che porterà a Rovigo anche il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò oltre naturalmente ad altre autorità sportive, civili e militari. “Per noi è un grande onore; la nostra amministrazione ritiene lo sport prioritario sotto i punti di vista e questa è anche occasione per valorizzare i buoni esempi, di cui la nostra società ha bisogno. Uniti si raggiungono risultati importanti e il nostro impegno sarà sempre al massimo”. Per il delegato provinciale Taschin, “è un onore ospitare una manifestazione così prestigiosa. Un ringraziamento al Comune che ci affianca in questa iniziativa davvero importante”.

La cerimonia sarà aperta dagli studenti del Conservatorio ‘F. Venezze’ che suoneranno l’inno nazionale. La consegna delle benemerenze si terrà dopo i saluti istituzionali.