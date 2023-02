Cattozzi al consiglio nazionale a Roma con Nicoletta Castellina.

Rovigo 22 febbraio 2023. E’ stato un anno intenso, di ripresa, quello appena trascorso, per il Csi Veneto, presieduto dall’adriese Giovanni Cattozzi. Tante le attività che hanno visto il presidente presente alle varie assemblee regionali, a Vicenza, ad Asiago allo stage dei dirigenti del Csi, a Verona in occasione della gara di pattinaggio con la presenza del presidente Nazionale del Csi , a Padova nel gemellaggio con la Basilicata per il natale dello sport, fino al recente consiglio dei presidenti regionali che si è svolto a Roma al quale Cattozzi ha partecipato assieme a Nicoletta Castellina consigliera nazionale per il Veneto.

“Siamo ripartiti dalla formazione, dice Cattozzi, dalla necessità di offrire momenti di incontro al fine di aumentare le competenze di dirigenti e allenatori delle nostre società. É un investimento a cui l’associazione non intende rinunciare, per l’oggi e per il futuro, inserendo all’interno dei percorsi formativi, diversi appuntamenti finalizzati alla crescita delle persone all’interno del nostro movimento. Come comitato regionale, abbiamo stanziato risorse significative al fine di rendere gratuiti questi corsi per un numero cospicuo di soci affinché ogni società possa garantire un numero sufficiente di persone.”

Campo scuola Insieme per operatori sportivi



La novità per il 2023 è il Campo Scuola Insieme, riguardante operatori ed Educatori Sportivi di Comitato. “La formazione degli operatori sportivi costituisce una delle priorità di questo quadriennio, dice Cattozzi. Così abbiamo pensato di organizzare per quest’estate, il primo “campo scuola” del CSI Regionale Veneto insieme ai comitati territoriali, riservato a chi vuole crescere come operatore sportivo, operatore di comitato, educatore ed organizzatore di attività sportive e ricreative.

Il campo scuola si svolgerà a Tonezza del Cimone dal 1 al 15 luglio, in uno dei due weekend, ed è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al CSI come operatori e educatori sportivi. Abbiamo pensato a una settimana di vita comunitaria, di fraternità, nella splendida cornice di Tonezza del Cimone, con le sue strutture sportive e la meravigliosa montagna che la circonda.

Vivremo insieme una grande esperienza formativa con lezioni, lavori di gruppo, approfondimenti e con il valore aggiunto di vivere insieme in semplicità e fraternità una settimana insieme.

Sul modello del campo scuola sono cresciute generazioni e generazioni di dirigenti del CSI ma anche di tutto l’associazionismo cattolico. Vogliamo, in chiave moderna, ripartire da lì.”