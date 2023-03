Danone Nation Cup al via ad Occhiobello con le calciatrici under 12

Le ragazze de La Vittoriosa di Rovigo festanti dopo una vittoria

Occhiobello, 18 marzo 2023 – Fa il suo esordio in Polesine a Occhiobello Danone Nation Cup, torneo nazionale riservato alle giovani calciatrici Under 12 delle società professionistiche, dei club giovanili e delle società inserite nel Progetto Aree Sviluppo Territoriali (Ast). Domenica 19 marzo La Vittoriosa ospiterà allo stadio di Occhiobello il top del calcio giovanile Veneto. Prevista la presenza di Giampaolo Mossutto, componente attività di base del comitato regionale, delegazione di Rovigo. Oltre alle padrone di casa guidate da mister Spolettini, scenderanno in campo Vicenza, Chievo, Concordia, Cadore e Venezia. Sono previsti due triangolari con partite alle 9.45, 11 e 12.15. Nelle scorse settimane, infatti, il settore giovanile e scolastico nazionale ha pubblicato l’elenco di tutte le società partecipanti e la suddivisione delle stesse nei gruppi della fase regionale. Il Veneto è stato incaricato di organizzare l’attività del gruppo 2, che comprende ventuno squadre, tra queste anche la formazione femminile de La Vittoriosa, unica per la Provincia di Rovigo.

Tutte le squadra femminili partecipanti

Le altre partecipanti sono Vicenza, Venezia, Padova, Hellas Verona (2 formazioni), Chievo Verona Women, Cittadella Women, Pro Venezia, Sudtirol, PGS Concordia Schio, Cadore, Città di Bassano 1903, Villorba, Baldo Junior Team, Galaxi FC, le 2 selezioni del Lady Maerne e due squadre del Trento. “Si tratta di una partecipazione – spiega entusiasta il presidente de La Vittoriosa, Paolo Pezzini – che ci rende molto orgogliosi. Negli ultimi anni abbiamo da sempre creduto fortemente nella selezione femminile, la quale ci ha dato degli importati risultati sia sul campo e seguita da una crescente partecipazione di ragazze. La Danone Nation Cup è un’importante opportunità per tutte loro e anche il nostro territorio sarà messo in mostra. Il nostro scopo è di fare bene, divertendosi senza fissare obiettivi prestabiliti”.