A Lendinara arriva l’ex ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani

Rovigo, 30 ottobre 2024 – Tempo di emozioni e storie sportive per la serata di martedì 5 novembre organizzata da Spingere Lab, un laboratorio culturale ed informativo che promette di far vivere al pubblico una prospettiva diversa sul mondo dello sport.

Con il patrocinio del comune di Lendinara, al teatro Ballarin con inizio alle 21 sarà ospite Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale Italiana di ciclismo nonché commentatore tecnico Rai presente anche a Parigi alle olimpiadi da poco concluse.

Chi è Davide Cassani

Davide Cassani è un ex ciclista professionista dal 1982 al 1996 e vinse 2 tappe al Giro d’Italia. Ritiratosi dall’attività agonistica nel 1996, nell’aprile dello stesso anno l’allora direttore di Rai Sport Marino Bartoletti gli affida il ruolo di commentatore televisivo delle gare ciclistiche al fianco dapprima di Adriano De Zan, poi di Auro Bulbarelli, e dal 2010 di Francesco Pancani, fino alla nomina a commissario tecnico della nazionale e di nuovo dal Giro d'Italia 2024. Le ricognizioni in bicicletta per tutte le tappe del Giro d’Italia o quelle clou di montagna lo hanno visto per anni protagonista.

Non solo, però, perché Spingere Lab è anche un momento per raccontare storie di successo e per farlo ci sarà Lorenzo Rizzi, amico di sport ipovedente che grazie alla sua determinazione ha partecipato più volte all’ambita maratona di New York. Inizio alle 21, ingresso gratuito. Per info: teamspingerecycling@gmail.com, cell 3470377957