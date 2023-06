Occhiobello: la Festa nazionale dello sport al palazzetto in via King

Occhiobello (Rovigo), 03 giugno 2023 - Approccio e conoscenza degli sport per bambini e ragazzi nella giornata nazionale dello sport. Domenica 4 giugno si terrà negli impianti sportivi di via Martin Luther King a Santa Maria Maddalena, l’evento che sarà anche la festa finale del progetto centri Coni 2022/2023. Alla manifestazione delle società sportive della Provincia di Rovigo per avvicinare i giovani allo sport, si terranno prove, dimostrazioni dei bambini tra le varie discipline, come basket, pallavolo, kick boxing, pattinaggio, calcio, judo, baseball softball.

Durante la giornata, inoltre, saranno premiate le società sportive che organizzano gli educamp, centri estivi sportivi riconosciuti dal Coni.

Nel dettaglio del programma dalle 8.30 alle 9.45 si avrà l’allestimento dei vari settori sportivi da parte delle società partecipanti, a seguire dalle 10 alle 12 prove con dimostrazioni e rotazione dei bambini tra i vari sport, dalle 11.45-12 consegna delle targhe ai centri Coni entrati in quest’anno sportivo e consegna contributi alle società aderenti.

Tra le società BSC Baseball softball Club Rovigo, Dream Sport Team, Eurobody Asd Judo, Asd Kick Boxing, La Vittoriosa Asd. Nel campo da basket, invece, si terrà un torneo dove parteciperanno le società di pallacanestro nuovo basket Rovigo, Rhodigium Basket, Basket Badia, Pallacanestro Bagnolo di Po e Basket Estense, società che ha in gestione il palazzetto dello sport di via King e il campo da basket nella parte esterna.