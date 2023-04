Occhiobello, 800 atleti al torneo ‘Incontriamoci tra amici’: edizione “Vittoriosa”

Occhiobello, 18 aprile 2023 – Un cinque giorni di festa del calcio giovanile sia maschile che femminile, che vedrà la partecipazione di oltre 800 giovani. È stato presentato in conferenza stampa, il torneo regionale ‘Incontriamoci tra amici’ promosso da La Vittoriosa, con il patrocinio del Comune di Occhiobello, Regione Veneto e la collaborazione di diverse associazioni di volontariato del territorio comunale. In apertura la sindaca Sondra Coizzi ha commentato: “Un grazie sincero per La Vittoriosa che hanno organizzato questo torneo prestigioso. Lo sport e il gioco di squadra in particolare, sono educazione e veicolo di relazioni, la presenza di atlete indica che questo sport si è fatto più inclusivo ed è andato incontro alle esigenze di una società moderna. Tanti complimenti al gruppo dirigente, disponibilità da parte dell’amministrazione comunale di sostenere le attività sportive”.

31 società e 810 atleti di ambo i sessi

Paolo Pezzini, presidente del settore giovanile de La vittoriosa, ha illustrato il programma del torneo: “Ringrazio gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione, le famiglie e le associazioni di volontariato che ci aiutano, arriveranno a Occhiobello atleti e famiglie da province del Veneto e dell’Emilia Romagna, ciò che importa è l’incontro fra bambini e giovani per un’occasione sportiva e di crescita. Un’edizione che registra numeri importanti con 78 formazioni per complessivi 810 atleti di ambo i sessi che parteciperanno”. Molte le società presenti e professioniste, in totale saranno trentuno. È intervenuto anche il consigliere Francesco Pellegrini: “Si tratta di un torneo che ha visto un’accurata preparazione, iniziativa avviata molti mesi fa, facendo attenzione ad ogni particolare. Tutto questo anche in virtù della presenza di molte società sia di nostro pari livello ed anche professionistiche quali Bologna, Spal, Reggiana, Modena, Cesena, Mantova e Vicenza). Si tratta per tutti noi di una bella opportunità e ci rende orgogliosi di avere una così cospicua partecipazione di atleti”.

Dove e quando si gioca

Nel corso della presentazione del torneo è intervento anche Gianpaolo Mossuto, responsabile federale Veneto per l’attività di base, precisando come: “Le scuole calcio non sono divenute club giovanili di 2° livello. A livello federale siamo pronti a supportare con i nostri formatori, ma ci vuole in primis l’impegno delle società, su questo possiamo affermare come La Vittoriosa ha tutte le competenze adeguate”. Le cinque giornate si terranno al campo comunale Sgualdo di Occhiobello. Nel dettaglio del programma inizierà sabato 22 aprile con le categorie regionali dei primi calcio e pulcini femminili, a seguire martedì 25 aprile con i piccoli amici e primi calci regionali maschili, mentre domenica 30 aprile sarà la volta della categoria pulcini misti regionali. Nel mese di maggio lunedì 1 sarà la volta dei pulcini misti nazionali; il torneo chiuderà sabato 13 con le partite della categoria esordienti misti regionali.