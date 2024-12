Old Rugby Rovigo, pareggio a Belluno nella prima uscita

Rovigo, 4 dicembre 2024 – Pareggio fuori casa contro il Belluno per gli old-over 35 del Rovigo, impegnati contro il Belluno allo stadio di Fonzaso con meta per i Rossoblu realizzata dal centro Massimiliano “Machi” Perini che ha recuperato sullo scadere il vantaggio dei bellunesi maturato all’inizio della ripresa. La temperatura molto rigida ha condizionato la prima parte dell’incontro con le squadre molto chiuse e poco propense al gioco al largo. Nella ripresa il gioco è risultato più vivace e sono arrivate le marcature per entrambe le squadre. Giocatori contati per i Rossoblu con soli due ricambi in panchina a causa di malesseri stagionali che hanno costretto al riposo parte della rosa a disposizione degli allenatori Rossoblu Visentin e Frezzato.

“Eravamo un po’ contati con i numeri, le valutazioni del coach Angelo Visentin, per fortuna non abbiamo avuto la necessità si sostituire nessuno per infortunio ma solamente per le solite rotazioni con i soli due giocatori a disposizione in panchina. E’ andata anche bene, dopo il primo tempo ero un po’ deluso, eravamo contratti, complice forse la temperatura molto rigida, potevamo sicuramente fare meglio allargando un po’ il gioco, comunque nel secondo tempo le squadre si sono sciolte, sono arrivate le marcature e il gioco è stato più vivace. Bene così comunque”.

Queste le parole del capitano e mediano di mischia del Rovigo Ferdinando Ganzarolli. “Peccato per la marcatura, evitabile, subita all’inizio del secondo tempo, però ci ha dato la scossa per giocare meglio, eravamo molto contratti, con poca confidenza e insistente gioco in mischia. La prospettiva di perdere la partita ci ha svegliato e abbiamo giocato come dovevamo fare fin dall’inizio. Tuttavia è abbastanza comprensibile, la temperatura era davvero bassa e non sempre riusciamo ad allenarci a rosa completa, tantomeno in questo periodo in cui abbiamo avuto qualche assenza di troppo. Comunque arrivavamo da una sosta piuttosto lunga, il pareggio va bene, confidiamo di migliorare”.