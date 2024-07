Rovigo Calcio, Fabio Rossitto è il nuovo allenatore: un professionista per i biancazzurri

Rovigo, 3 luglio 2024. Fabio Rossitto è il nuovo mister del Rovigo calcio in Promozione Veneta. Ex calciatore di Napoli, Fiorentina, Udinese e allenatore di Pordenone, Cremonese, Palermo (come vice di Diego Bortoluzzi), ha recentemente occupato la panchina di Manzanese e Chions (serie D friulana).

Il 53enne originario di Aviano e residente a Sacile, è stato presentato dal presidente del club biancazzurro Roberto Benasciutti nella sede del club di viale Tre Martiri, insieme al nuovo socio Cesare Trio e al nuovo direttore generale Vittorio Fioretti. Quest’ultimo – 78 anni originario di Orcenico Superiore (Pordenone) – è stato un calciatore negli anni Sessanta e vanta una lunga esperienza in club professionistici del Triveneto, dove è stato amministratore delegato del Venezia sotto il presidente Zamparini (dalla C2 alla B). Ha lavorato anche con l’Alessandria negli anni della promozione dalla C2 alla C1, poi ha svolto la funzione di amministratore delegato del Padova (ai tempi di Viganò presidente), del Pordenone, della Triestina (con promozione dalla C2 fino alla serie B), dell’Arezzo e più recentemente del Gallipoli. Insomma, una lunga esperienza che ora verrà messa a disposizione delle ambizioni biancazzurre.

Le prime dichiarazioni

Quindi le prime parole del neomister: “Sono felice e ringrazio la società che mi ha voluto – le parole di Rossitto – Il presidente Benasciutti, Cesare Trio, e Vittorio Fioretti con il quale c’è una amicizia da lungo tempo. Quando mi ha proposto la possibilità di venire a Rovigo non ci ho pensato un minuto, perché questa piazza merita tanto, il nome di Rovigo è importante”. “Le difficoltà ci saranno, ma possiamo promettere una cosa: grande impegno, grande voglia, grande entusiasmo. Assieme ai due direttori stiamo costruendo la squadra – ha continuato – E i giocatori devono venire perché c’è in un certo senso un sogno, la volontà di costruire un qualcosa di importante”. “Partiamo sapendo che ci saranno delle difficoltà, ma chi ha fatto calcio conosce queste cose. C’è una società che ci mette la faccia e che vuole le cose fatte, c’è una certa ambizione ma senza fare tanti proclami”, ha poi concluso.

Quel 23 aprile 2006

Fabio Rossitto ritrova, in un certo senso, il Rovigo. Nella stagione 2005-2006, Rossitto giocava nella Sacilese in serie D, stesso girone del club che allenerà, in un incrocio che i tifosi ricorderanno per sempre. Il 23 aprile 2006, a Sacile, vincendo 2-1, il Rovigo conquistò con due turni di anticipo il campionato di serie D, salendo nei professionisti dopo 57 anni. Rossitto era in campo con la maglia numero 8 biancorossa degli avversari; dall’altra la truppa di mister Carmine Parlato che vinse grazie ai gol di Sabastiani e Guazzo, con il via ai festeggiamenti proprio in riva al Livenza.

Ora il direttore generale Fioretti con il supporto di Bovolenta, stanno costruendo la squadra. “Se non vedo le cose fatte in una certa maniera – dice Fioretti – Non faccio calcio. Qui ho trovato due persone serie, due brave persone: Roberto Benasciutti lo conosco da parecchi anni, con Cesare Trio siamo diventati amici dopo che ho portato il figlio, che ha grandi prospettive, al Lecce del mio amico Pantaleo Corvino”. “A Rovigo per convincere a portare giocatori in Promozione con la nostra mentalità, non è semplice – mette le mani avanti il dg – Sto cercando giocatori di categoria superiore, perché dobbiamo mettere le basi per un domani, con questa società seria. Stiamo allestendo la squadra, ci vuole un po' di tempo perché siamo partiti tardi, ma siamo fiduciosi.”

Benasciutti: “Nuovo Socio Trio? Serio e qualificato”

“Dopo 4 anni e mezzo – le parole del presidente Roberto Benasciutti – Ho trovato in Cesare Trio una persona seria e qualificata, che ha voglia di calcio e che ha deciso di investire su Rovigo e di questo lo ringrazio. Penso che il club debba essere contento di aver trovato due persone, come Trio e Fioretti, che ci permetteranno di fare un qualcosa di nuovo”.

Trio: “Puntiamo alle zone alte della classifica”

Parole di ringraziamento per Vittorio Fioretti anche dal neosocio Cesare Trio. “È una persona speciale, mi ha fatto conoscere mister Rossitto, con Bovolenta eravamo già in contatto ad inizio stagione avendo fatto da sponsor, poi i rapporti si sono infittiti fino a quest’accordo”. Promesse? “Bisogna fare le cose con calma, abbiamo un mister che è una grande persona. Punteremo a stare nelle zone alte della classifica, però sappiamo che a parlare è sempre il campo.”