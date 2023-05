Rovigo in love Sunset Run sport, a giugno la corsa tra le vie della città

Rovigo, 26 maggio 2023 - L’ASD RunIt, con UISP Comitato Provinciale di Rovigo, con il patrocinio del Comune di Rovigo e il CONI, organizza per sabato 10 giugno , in versione serale, la sesta edizione della Rovigo in Love Sunset Run. La corsa e camminata non competitiva, che attraversa i punti più bella della città rodigina, sarà affiancata dalla seconda edizione della Rovigo in Love Half Marathon di 21,097 km competitiva. La manifestazione è stata presentata a palazzo Nodari di Rovigo.

“E' un piacere – ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo -, essere ancora una volta partner di questa iniziativa, divenuta ormai tradizione. Un evento che ha finalità non solo sportive, ma anche culturali e sociali e che fa conoscere Rovigo al di fuori dei nostri confini. Un grazie e un plauso agli organizzatori”. L’edizione 2022, ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone tra atleti, amatori e famiglie, a conferma del successo della manifestazione. “Iniziativa che ci rende fieri – ha aggiunti l'assessore allo sport Mattia Milan -, proprio per tutte le sue finalità che vanno ben oltre quella sportiva. Un momento e un’opportunità anche per le famiglie”. Rovigo in love, come ha evidenziato l'assessore al Commercio Giorgia Businaro, vede la partecipazione di enti e associazioni che collaborano alla buona riuscita della manifestazione: “Una manifestazione che è in linea con la filosofia del calendario unico degli eventi che abbiamo promosso. Siamo orgogliosi di ospitare e collaborare a questo evento che sta diventando l'evento della città”.

Una manifestazione che oltre all'aspetto agonistico, con atleti provenienti da ogni Regione e dall'estero, vuole curare anche quello turistico e culturale, facendo conoscere Rovigo e le parti più belle delle città. Quest’anno inoltre, come ha spiegato Cinzia Sivier organizzatrice della manifestazione, Rovigo in Love, sarà sostenitrice del progetto di Ryla onlus Run For Iov con lo slogan Porta il tuo cuore al traguardo: "Sarà nostro ospite il gruppo-prosegue Cinzia Sivier-composto da donne con alle spalle una storia di tumore al seno, medici e personale sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV). Chiederemo a tutti i partecipanti alla manifestazione di acquistare un adesivo a forma di cuore da portare al traguardo e applicare ad un enorme cuore a sostegno del progetto. I fondi, raccolti grazie alla generosità di tutti coloro che sosterranno l’iniziativa, saranno destinati alla ricerca sul tumore al seno”.

Collaboreranno alla riuscita dell’evento molte associazioni del territorio sia di volontariato sia sportive, che saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele e in piazza Garibaldi e lungo i percorsi a coadiuvare i partecipanti. Parteciperanno alla gara atleti già amici della Rovigo in Love, Serena Banzato campionessa paralimpica plurimedagliata e Vincenzo Placida con la figlia Valentina, affetta dalla Sindrome di Cornelia de Lange. Una Rovigo in Love, quindi, che coniuga lo sport, il movimento all’aria aperta, la socializzazione, la cultura e la solidarietà.