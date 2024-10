Rugby Rovigo, sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità

Rovigo, 9 ottobre 2024 – Sabato comincerà il campionato di Serie A Elite maschile, con la Femi Cz Rovigo che ospiterà allo stadio Battaglini alle 15.30 i Rangers Rugby Vicenza. Il massimo torneo nazionale di rugby, assieme al torneo femminile (che comincerà il 27), sono stati presentati a Padova nell’impianto sportivo “Memo Geremia”, casa dei campioni d’Italia maschili del Petrarca. L’evento è coinciso con la prima uscita pubblica del neo presidente federale Andrea Duodo dopo l’assemblea elettiva del 15 settembre che lo ha visto vittorioso sull’uscente Marzio Innocenti. All’incontro era presente anche il numero 1 della rugby Rovigo, il presidente Francesco Zambelli.

“Per me e per il consiglio federale – ha esordito Duodo – è importante muovere uno dei primi passi ufficiali del nuovo mandato presentando la stagione della serie A Elite e farlo avendo vicino il presidente della Lega Giulio Arletti e i presidenti dei massimi campionati. Guardiamo al futuro che ci aspetta insieme, la Fir ed i suoi club che sono il motore del rugby italiano. A loro, a tutti loro, vogliamo dare nuove prospettive, impegnandoci per affiancarli in una crescita virtuosa del sistema rugby in Italia”. “Giovedì il consiglio federale si riunirà per la prima volta a Roma e muoverà immediatamente i passi necessari a riconoscere la Lega Rugby – ha spiegato – la prima azione concreta per lo sviluppo del prodotto campionato. Nelle prossime settimane finalizzeremo anche i dettagli per la produzione e la messa in onda delle partite di serie A Elite maschile e femminile, confermando il nostro impegno sia per lo sviluppo tecnico che commerciale delle due manifestazioni e affiancando la proposta di Rai Sport, che per i prossimi due anni continuerà ad operare al fianco di FIR, della Lega e del torneo maschile”. “I nostri campionati devono tornare ad essere un trampolino verso la nazionale maschile e continuare ad esserlo per la nazionale femminile – ha concluso – farlo in modo sostenibile ed essere parte di un modello virtuoso che abbia la crescita di tutto il movimento italiano. A tutte le atlete e gli atleti vanno gli auguri della federazione per vivere una stagione indimenticabile, con il ruolo di protagonisti che spetta a tutte e tutti loro”.

Per Daniele Pacini, direttore tecnico della Federazione Italiana Rugby, “i due campionati di serie A Elite devono essere il faro del movimento, dobbiamo muovere un passo in avanti sotto il profilo culturale per affrontare le sfide di tutto il Paese: demografiche, economiche, geopolitiche”. “Ogni opportunità di confronto – ha spiegato – è importante e costruttiva per tutto il sistema-rugby in Italia, i club sono il cuore del movimento nel nostro Paese come ovunque nel mondo ed è capitale rafforzare l’asse di collaborazione tra FIR e le società di serie A Elite, un momento fondamentale nel percorso di formazione dei giocatori di interesse nazionale”.

Era presente anche Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, che ha sottolineato il lungo impegno dell’emittente di Stato al fianco della Serie A Elite: “Siamo impazienti di raccontare questa nuova stagione, gli ascolti sono cresciuti anno dopo anno e la recente visibilità garantita anche da Rai 2 ha accelerato questa crescita. Quest’anno l’offerta si arricchirà con la messa in onda della nostra partita settimanale anche su Rai Italia, portando il massimo campionato maschile in 150 Paesi in tutto il mondo e contribuendo a quel percorso di rilancio e valorizzazione che la Fir e la Lega, insieme, si prefiggono”.