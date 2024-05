Rugby Old, c’è il 21esimo torneo “Città di Rovigo”: 16 squadre in campo e terzo tempo con oltre 500 partecipanti

Rovigo, 16 maggio 2024 – Si svolgerà sabato 18 maggio dalle 14 sul campo principale dello stadio Mario Battaglini la 21a edizione del torneo di rugby “Città di Rovigo”, categoria old-over 35, organizzato dalla società “I Veci del Rugby” di Rovigo, con la collaborazione della Rugby Rovigo Delta, Monti Rugby, Aics e con il patrocinio del comune. Questa edizione del torneo è dedicata a Leonardo Tamiso, giocatore degli old rossoblù recentemente scomparso a causa della Sla.

La manifestazione, nella categoria “Old Rugby”, è una delle principali in ambito nazionale, con la partecipazione quest’anno di 16 formazioni provenienti da ogni angolo d’Italia. Gli incontri impegneranno fino alle ore 19 i tre campi dello stadio con partite di 30 minuti. Ogni formazione sarà impegnata in almeno tre confronti, a rotazione nei tre campi dell’impianto rodigino.

Apriranno il torneo gli incontri Rovigo-Belluno (campo 1); Bergamo-Torino (campo 2) e Como-Ravenna (campo 3). Le partite saranno complessivamente 24 e non è prevista una graduatoria finale, in allineamento ai regolamenti internazionali che non prevedono per il rugby over 35 alcuna iniziativa agonistica.

“Siamo al 21mo compleanno di questa importante manifestazione per il rugby old e anche quest’anno le richieste di partecipazione sarebbero andate ben oltre le nostre possibilità organizzative, soprattutto per quanto riguarda il 3° tempo – dice Angelo Visentin, allenatore degli Old rossoblù – Ci siamo dovuti fermare a 16 squadre, non è facile trovare strutture in grado di ospitare a cena circa 500 persone, fortunatamente grazie alla collaborazione della Polisportiva Tassina riusciamo già da alcuni anni a soddisfare questa esigenza. Ovviamente anche l’organizzazione dell’evento al Battaglini è tutt’altro che semplice ed è interamente a carico degli associati della nostra piccola società sportiva. Ringrazio ovviamente la Rugby Rovigo Delta e La Monti Rugby che ci mettono a disposizione ogni anno tutto il possibile per la realizzazione di questa manifestazione”.

E’ importante ricordare che nel rugby Old sono previste alcune variazioni rispetto al regolamento ufficiale. La più evidente riguarda la mischia ordinata. Non è infatti possibile per i due pack effettuare la spinta nel momento dell’introduzione e le terze linee non si possono slegare fino alla raccolta della palla da parte del mediano di mischia. Altra variazione relativa ai calci: Il giocatore può effettuare calci di liberazione solo se la sua posizione rientra nei 22 metri, diversamente è costretto ad avanzare palla in mano cercando il sostegno dei compagni. Inoltre nelle rimesse laterali non è concesso sollevare i giocatori. In tutti i restanti casi si applicano le regole ufficiali.

Queste le squadre partecipanti: Rovigo, Belluno, Badia, Livorno, Monselice, Modena, Bergamo, Genova, Como, Trieste, Velate Monza, Torino, Arnoldo Roma, Ravenna, Rubano Padova, Gr Roma.