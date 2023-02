Rugby, brutta sconfitta del Rovigo a Reggio Emilia per 25-20

un'azione del Rovigo, in maglia orange, contro il Valorugby

Rovigo, 5 febbraio 2023. Nella sfida importante per la classifica finale del girone due della Coppa Italia, i rossoblù (a Reggio Emilia con la seconda maglia orange) tornano a casa con una sconfitta che vale solo un punto per la classifica contro i quattro degli emiliani.

Un match difficile che inizia a favore dei padroni di casa che al 7’ trovano la meta di punizione per un avanti volontario di Chillon, punito successivamente con un cartellino giallo, 7-0. Al 13’ i rossoblù ottengono un calcio a favore e Montemauri centra i pali, 7-3. Al 16’ Montemauri ha la possibilità di aggiungere tre punti al piede ma non converte l’ovale, risultato che resta invariato, 7-3. Al 22’ mischia in favore del Valorugby Emilia sui cinque metri avversari, parte Amenta ma i rossoblù ottengono un calcio a favore per un’entrata irregolare di Tuvaiti che esce così per un cartellino giallo.

Al 27’ touche dei padroni di casa sui cinque metri dei rossoblù, drive ed è Silva ad andare a schiacciare l’ovale oltre la linea. Newton trasforma, 14-3. Al 31’ Diaz del Valorugby Emilia esce per un cartellino giallo. Al 32’ Rovigo sfrutta immediatamente la doppia superiorità numerica e trova la prima marcatura del match con Giulian che dal drive avanzante va oltre la linea. Montemauri è preciso, 14-10.

Primo tempo che termina con il punteggio di 14 a 10 in favore dei padroni di casa. Il match è molto teso e infatti al 47’ che l’arbitro punisce con un altro cartellino giallo il Valorugby Emilia, 10 minuti out per Sbrocco. Al 50’ touche per il Rovigo in prossimità dei 22 metri avversari, Tavuyara avanza il campo, apre l’ovale per Casado Sandri che di prepotenza vola in meta. Montemauri converte, 14-17. Al 53’ calcio piazzato per il Valorugby Emilia con Newton che aggiunge tre punti dalla piazzola, 17-17. Al 63’ altra possibilità per il Valorugby di aggiungere tre punti al tabellino con Dominguez, ma non riesce a convertire l’ovale. Al 69’ Rovigo risponde dalla piazzola con Chillon che centra i pali, 17-20. Al 74’ serie di pick and go per il Valorugby Emilia che trova la terza marcatura con Amenta, Newton becca il palo e non converte, 22-20. Al 80’ calcio piazzato per il Valorugby che opta per i pali, Castiglioni converte, 25-20.

Al 82’ giallo a Rimpelli del Valorugby, i rossoblù provano l’ultimo tentativo di segnare punti pesanti agli avversari, mischia sui cinque metri di Reggio Emilia, Rovigo apre l’ovale ma per un errore nella trasmissione al largo il match si chiude con la vittoria dei padroni di casa per 25 a 20.

“Abbiamo fatto troppi errori individuali, che hanno poi condizionato la prestazione della squadra, e di disciplina specialmente nel primo tempo, ha detto il coach Alessandro Lodi. Nonostante tutto abbiamo avuto fino all’ultimo secondo la possibilità di pareggiare la gara.

Il rammarico è che abbiamo fatto tanti piccoli errori che non ci hanno permesso di esprimere ciò che volevamo. Sapevamo che sarebbe stata una partita tirata e difficile, complimenti al Valorugby Emilia. Rimaniamo concentrati e iniziamo a preparare il match della prossima settimana con le Fiamme Oro. Dobbiamo recuperare mentalmente la precisione e giocare più come squadra e non a livello individuale.”