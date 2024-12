Rugby Rovigo, riapre (solo per gli abbonati) la tribuna ovest dello stadio Battaglini

Rovigo, 20 dicembre 2024. C’è attesa per domenica, quando allo stadio Mario Battaglini andrà in scena il big match dell’ottava giornata del campionato di serie A Elite, tra la capolista Femi Cz Rugby Rovigo, prima, ed ancora imbattuta, con 32 punti e il Viadana seconda con 29 e reduce dalla prima sconfitta stagionale avvenuta ad opera del Petrarca Padova che li ha battuti in casa per 28-20. E, tra le novità attese, anche la riapertura della tribuna Lanzoni – ma solo per gli abbonati – che era stata chiusa a fine ottobre per problemi di staticità.

Riapre la tribuna ovest

Una partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 alle 15.30. E in occasione di questa gara, riaprirà parzialmente la tribuna Ovest “Lanzoni”, chiusa a fine ottobre dall’amministrazione comunale quando, a seguito di indagini rientranti nell’ordinaria manutenzione dell’immobile e in particolare a seguito delle indagini eseguite sulla tribuna Lanzoni, erano emerse criticità strutturali tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, non consentono l’utilizzo in sicurezza della tribuna da parte dell’utenza e quindi chiudendola.

Dopo i lavori, verrà dunque riaperta. In maniera parziale, però. Verrà riaperta infatti la tribuna Vip e i settori blu alla destra e alla sinistra della tribuna centrale, dove potranno accedere solo gli abbonati (non ci sarà dunque la possibilità di acquistare biglietti extra) e dovranno posizionarsi tutti nei due settori blu adiacenti alla centrale.

Biglietti omaggio per gli abbonati

Per ringraziare gli abbonati della tribuna Lanzoni per aver compreso la situazione e per aver assistito a due partite dalla tribuna Est, la società ha offerto un biglietto omaggio ad ogni abbonato (di tribuna ovest), per assistere al match di semifinale di Coppa Italia 2024/25 fissata per sabato 15 marzo 2025 allo stadio Mario Battaglini. A dirigere il big match contro il Viadana sarà Gianluca Gnecchi di Brescia; Vedovelli e Russo saranno i giudici di linea, Tmo Matteo Liperini. Questa la classifica: Femi-CZ Rovigo 32; ; Rugby Viadana 1970 29; Valorugby Emilia 27; Petrarca Rugby 26; Fiamme Oro Rugby 21; Rangers Vicenza 14; HBS Colorno 9; Mogliano Veneto Rugby 8; Lazio Rugby 1927 2; Sitav Lyons 2. Queste le partite dell’ottavo turno. Si comincia oggi con Valorugby Emilia – Mogliano, poi domani si giocano Petrarca – Fiamme Oro, Lyons Piacenza – Rangers Vicenza, Colorno – Lazio per chiudere domenica con il big match tra prima, Rovigo e seconda Viadana, davanti alle telecamere di Rai2: inizio alle 15 e 30