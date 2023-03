Rovigo Rugby, rinnovo triennale per coach Lodi

Alessandro Lodi firma il rinnovo triennale

Rovigo 4 marzo 2023. Alessandro Lodi, rodigino doc, ha rinnovato il contratto come head coach dei bersaglieri fino alla stagione sportiva 2025/2026. Idee chiare, quindi, per la società presieduta da Francesco Zambelli. “Lodi, subentrato come capo allenatore a novembre 2022, ha presto dimostrato le sue capacità tecniche e umane guadagnandosi così la fiducia e il rispetto di tutti i giocatori e lo staff”, scrive in una nota il club di viale Alfieri.

Cresciuto rugbisticamente nelle giovanili rossoblù, è ben presto diventato allenatore di livello, prima aggiudicandosi il premio di campione d’Italia nel 2016 con l’Under18 rossoblù poi conquistando con il Borsari Rugby Badia la promozione in serie A nel 2018.

Durante la scorsa stagione sportiva Lodi aveva ricoperto il ruolo di assistant coach della Femi Cz Rugby Rovigo Delta, poi dopo l’addio del sudafricano Allister Coetzee nel novembre del 2022, il ruolo di head coach.

“Siamo molto contenti del rinnovo di Alessandro Lodi per i prossimi tre anni. Crediamo sia la persona giusta per guidare il progetto della Rugby Rovigo Delta, ha commentato il direttore sportivo Paul “Polla” Roux .“Alessandro ha molta esperienza, conosce il nostro territorio e i nuovi talenti. É stato anche giocatore della Rugby Rovigo, sa dunque cosa vuol dire vestire i colori rossoblù, potrà trasmettere i valori di questa maglia. Lodi è molto stimato dai giocatori e ha il rispetto di tutti e dell’ambiente, per noi è dunque è la scelta giusta. Stiamo entrando in una fase molto delicata del campionato, dove ci aspettano tre scontri diretti, per la Società era quindi importante dare sicurezza ai giocatori e il rinnovo di Alessandro è una certezza per la squadra. Alessandro è un rodigino doc, è un buon segnale per il club e per la città”. Molto felice del lungo rinnovo coach Lodi. “Sono davvero contento ed emozionato per questa opportunità. Ringrazio il presidente Zambelli e Polla Roux per la fiducia che mi è stata data. Rappresentare la rugby Rovigo Delta è un privilegio ed un onore. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per arrivare a raggiungere gli obbiettivi che il club e la città vogliono.”