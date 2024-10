Rugby Rovigo, Banca Annia è il nuovo sponsor. “Condivisione e investimento sul territorio”

Rovigo, 1 ottobre 2024 – Dopo la vittoria nella prima giornata di Coppa Italia contro il Mogliano Veneto per 34-15, davanti al pubblico di casa del Battaglini, i Rossoblu della Rugby Rovigo si concentrano sull’esordio nel massimo torneo nazionale il 12 ottobre con il Vicenza. Intanto la società presieduta da Francesco Zambelli ha siglato un accordo per una nuova sponsorizzazione, con l’istituto di credito cooperativo Banca Annia che ha deciso di legarsi strettamente ai Rossoblu, diventando main sponsor per le prossime tre stagioni.

“Siamo fieri di iniziare questa avventura con Rugby Rovigo Delta – ha affermato il presidente di Banca Annia, Mario Sarti – È un onore, ma anche una responsabilità che ci assumiamo di sostenere una realtà portatrice di grandi risultati sportivi, riconosciuti a livello nazionale, e di grandi valori. Ci impegniamo a garantire il nostro supporto a tutta la società, dalla prima squadra alle giovanili, consapevoli dell’importanza di fare crescere le nuove generazioni attraverso sport come il rugby, che prepara i ragazzi di oggi alle sfide di domani e ne preserva il legame con la comunità locale”. “Come banca di credito cooperativo – ha aggiunto – crediamo fortemente nell’investimento sul territorio e per questo abbiamo sottoscritto un accordo di sponsorizzazione triennale, che ci permetta di perseguire insieme a Rugby Rovigo Delta un percorso di crescita e di condivisione, per il bene reciproco e per l’interesse della collettività”.

Soddisfatto il presidente Francesco Zambelli: “Siamo felici dell’ingresso del nuovo sponsor Banca Annia, un legame che durerà per tre anni, grazie al quale potremo costruire un progetto per il futuro, a sostegno del rugby rodigino e del territorio”.

Il logo di Banca Annia sarà presente sul retro della nuova maglia Rossoblu, dedicata ai 90 anni del club, che è stata ufficialmente presentata sabato 14 settembre alla presentazione della Rugby Rovigo Delta, in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo.

Oltre alla presenza del logo nella nuova divisa firmata Kappa, con Banca Annia verranno inoltre programmati attività collaterali ed eventi dedicati durante tutta la stagione. Molti i legami tra il club e il main sponsor: Banca Annia ha tra i valori fondamentali il territorio e il senso di appartenenza, concetti su cui la Rugby Rovigo Delta ha lavorato molto negli ultimi anni. Una partnership fondata sul continuo supporto e sostegno, parole chiave di questo sport.