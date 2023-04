Rugby Rovigo batte 66-7 il Colorno e chiude al primo posto la regular season

Rovigo, 22 aprile 2023. Una vittoria straripante, un primo tempo chiuso 35-0. Si è congedata nel migliore dei modi la Femi Cz Rugby Rovigo vincendo l’ultima partita del campionato e mantenendo il primo posto in classifica nel campionato Peroni TOP10, davanti al 1600 spettatori del Battaglini e alle telecamere di Raisport. Ora cominceranno i play off.

Partenza di fuoco dei rossoblù: al 2’ drive avanzante dei bersaglieri, il capitano Diederich Ferrario riceve l’ovale, si inserisce nella difesa avversaria e vola a schiacciare la prima marcatura, Montemauri converte 7-0. Al 10’ sono ancora i ragazzi di coach Lodi ad avere la meglio sugli avversari: avanzamento di campo grazie ad una mischia in prossimità dei cinque metri avversari, ovale aperto a Sarto che di fisicità va a marcare in bandierina. Montemauri, da posizione angolata, centra i pali, 14-0. Al 17’ touche per Rovigo nei cinque metri avversari, avanzamento del pack rossoblù che porta Cadorini oltre la linea, Montemauri è preciso e aggiunge due punti al tabellone, 21-0. Al 26’ la Rugby Rovigo Delta segna la meta del bonus con Cadorini: touche sui cinque metri avversari, ancora drive avanzante, Cadorini vede un varco davanti a lui e corre a marcare la sua seconda meta personale, anche questa volta Montemauri converte, 28-0. Al 36’, Colorno viene punito con un cartellino giallo a Batista, Rovigo è nei cinque metri degli ospiti, ovale a favore dei rossoblù che con Cadorini la giocano veloce, il tallonatore segna così la sua terza meta di giornata. Montemauri è ancora una volta preciso dalla piazzola, 35-0 che è il risultato con il quale si chiudono i primi 40’ di gioco. Secondo tempo che si apre nel peggiore dei modi per gli ospiti di coach Casellato, al 43’: Mengoni viene espulso per un placcaggio alto ai danni di Montemauri. Rovigo sfrutta subito la superiorità numerica con Chillon che si inserisce nella difesa avversari e vola a segnare la sesta marcatura. Van Reenen dalla piazzola centra i pali, 42-0. Al 53’ ovale aperto al largo per Moscardi che avanza con un buon break il campo, passa a Montemauri che vola in meta, lo stesso Montemauri trasforma, 49-0. Al 64’ Colorno non demorde e segna la sua prima marcatura con Pasini che, recupera l’ovale dopo un errore di trasmissione dei rossblù. Cozzi da posizione favorevole centra i pali, 49-7. due minuti dopo però i bersaglieri rispondono con Lubian: Van Reenen avanza il terreno, ovale a Moscardi che è bravo a rimanere in campo, grubber e Lubian va così a marcare. Montemauri non centra i pali, 54-7. Al 72’ mischia per il Rovigo nei cinque metri del Colorno, Chillon recupera e va a marcare un’altra meta per i padroni di casa. Montemauri non trasforma, 59-7. Al 77’ touche per Rovigo, gioco aperto al largo per Diederich Ferrario che indisturbato va a segnare l’ultima meta del match. Montemauri converte e la partita si chiude sul 66 a 7. Nominato player of the match Filippo Cadorini.

“Siamo contenti dell’obiettivo raggiunto, il primo posto in classifica, dice coach Alessandro Lodi. Ringrazio tutti i ragazzi, che hanno fatto un gran lavoro in questi mesi, tutto lo staff: Giazzon, Van Niekerk, Allan e Pavanello. Un pensiero va anche ai ragazzi infortunati che continuano a lavorare con noi. Dedichiamo questa vittoria al nostro presidente. Adesso sappiamo che inizia un’altra fase rispetto al campionato, continuiamo a lavorare e a prepararci al meglio per la prima semifinale.”

Marcatori: p.t. 2’ m. Diederich Ferrario tr. Montemauri (7-0), 10’ m. Sarto tr. Montemauri (14-0), 17’ m. Cadorini tr. Montemauri (21-0), 26’ m. Cadorini tr. Montemauri (28-0), 36’ m. Cadorini tr. Montemauri (35-0); s.t. 44’ m. Chillon tr. Van Reenen (42-0), 53’ m. Montemauri tr. Montemauri (49-0), 64’ m. Pasini tr. Cozzi (49-7), 66’ m. Lubian (54-7), 72’ m. Chillon (59-7), 77’ m. Diederich Ferrario tr. Montemauri (66-7).

Formazioni: FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Sarto (49’ Bacchetti), Tavuyara (55’ Uncini), Van Reenen, Moscardi; Montemauri (43’ Uncini- 49’ Montemauri), Bazan Vélez (29’ Chillon); Casado Sandri (61’ Cosi), Lubian, Sironi; Steolo (49’ Ferro), Lindsay; Pomaro (46’ Swanepoel), Cadorini (61’ Giulian), Leccioli (46’ Quaglio). All. Lodi HBS Colorno: Pasini; Batista; De Santis, Mengoni; Chibalie; Cozzi, Augello; Van Niekerk; Mattioli, Popescu; Kone (57’ Zecchini), Butturini; Tangredi (39’ Ascari- 41’ Tangredi- 63’ Ascari), Adamson, Leiger (50’ Singh). All. Casellato