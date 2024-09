Rugby Rovigo, la campagna abbonamenti è alle porte: come acquistarli, prezzi e benefit

Rovigo, 20 settembre 2024 – Parte ufficialmente martedì 24 settembre la campagna abbonamenti della Femi Cz Rugby Rovigo. “Non è solo una maglia” nasce dall’ispirazione dell’opera “La Trahison des Images” dell’artista René Magritte. Una campagna che vuole celebrare il 90esimo anno della società. Un significato profondo che, ripercorrendo la lunga storia rossoblu, guarda con rinnovato entusiasmo al futuro. Con questa scelta che richiama alla celebra opera surrealista, “si vuole sottolineare la differenza tra l’oggetto reale e la sua rappresentazione – spiega il club manager rossoblu Andrea Trombini – Per una stagione così speciale, il messaggio è soffermarsi e assaporare tutte quelle emozioni che per noi rodigini, per il mondo del rugby e per lo sport in genere questa maglia evoca, realizzando come tutto ciò sia parte integrante del nostro patrimonio personale e culturale. Nei prossimi mesi saranno numerose le iniziative in programma dedicate ad un anniversario che rende onore soprattutto alla community rossoblu. L’invito è vivere con intensità questi momenti, condividendo una stagione storica, quella dei 90 anni".

Perché abbonarsi

E a coloro che si chiedessero quali sono i vantaggi di essere tesserato, Trombini risponde: “Perché oltre alla possibilità di vivere da protagonista la nuova stagione della Femi Cz rugby Rovigo Delta, ci sono molti plus di cui gli abbonati potranno usufruire. Presentando il proprio abbonamento, tutti i tifosi potranno ottenere sconti fino a 1500 euro presso le concessionarie Autoteam e Autoteam 9 di Rovigo e sconto del 20% nel negozio Robe di Kappa di Rovigo”. “L’abbonamento alla tribuna centrale offrirà un plus in termini di benessere e relax – continua – con parcheggio riservato, libero accesso alla lounge rugby Rovigo Delta in cui il servizio sarà curato da questa stagione da Corte Bariani e per chiudere, un regalo speciale da parte dell’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme riservato a tutti coloro che acquisteranno un abbonamento alla tribuna centrale.”

Quando e dove acquistare l’abbondamento

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre, scatterà la prelazione ai soli abbonati 2023/24, presentando l’abbonamento 2023/24 si potrà acquistare la nuova scheda presso la segreteria dello stadio Battaglini in viale Alfieri 46. Questi gli orari: tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 (chiuso sabato e domenica). A partire dalle 19 di venerdì 27 settembre, la vendita sarà libera, aperta a tutti, con possibilità di acquisto sia in segreteria che online su mailticket.it.

Cosa include

Negli abbonamenti sono comprese tutte le partite casalinghe del campionato serie A Elite, esclusi i play-off e la Coppa Italia. Di seguito i prezzi degli abbonamenti: