Rugby Rovigo, sabato arriva il Colorno con diretta su RaiSport

Rovigo, 21 aprile 2023. Femi Cz Rugby Rovigo Delta contro HBS Colorno è l’ultima gara di regular season del campionato Peroni TOP10. Domani, 22 aprile alle ore 16, allo stadio Mario Battaglini, i rossoblù ospiteranno i ragazzi di coach Casellato nella diciottesima giornata. Il match, in diretta su Rai Sport, sarà arbitrato da Federico Boraso, coadiuvato dai giudici di linea Federico Vedovelli e Alberto Favaro. Il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano, mentre il TMO è affidato a Stefano Pennè.

“Affrontiamo l’ultima partita della stagione regolare da primi in classifica con la possibilità di centrare questo obbiettivo, impensabile qualche mese fa, ha detto coach Alessandro Lodi. Per questo nulla può togliere ai ragazzi quanto hanno fatto in questi mesi. Sappiamo che Colorno è una squadra che ha ambizioni ed è candidata sin dall’inizio del campionato a vincere per come ha allestito lo staff e la rosa. L’unica cosa che conta per noi è dove siamo e dove stiamo andando.” Ecco il first XV scelto per il big match: Diederich Ferrario (cap.); Sarto, Moscardi, Van Reenen, Tavuyara; Montemauri, Bazan Vélez; Casado Sandri, Lubian, Sironi; Steolo, Lindsay; Pomaro, Cadorini, Leccioli. A disposizione: Giulian, Quaglio, Swanepoel, Ferro, Cosi, Chillon, Bacchetti, Uncini.