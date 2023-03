Rugby Rovigo, domenica School Day dedicato a studenti delle Primarie

Rovigo, 29 marzo 2023. In occasione della partita che la Femi Cz Rugby Rovigo disputerà domenica, con inizio alle ore 15 contro il Cus Torino e valida per la sedicesima giornata del Campionato Peroni Top10, la società presieduta da Francesco Zambelli, ha organizzato lo School Day, evento dedicato alle scuole primarie di Rovigo. Gli studenti dei quattro istituti comprensivi, e gli istituti privati, accompagnati dagli insegnanti saranno ospiti e potranno godersi lo spettacolo allo stadio Mario Battaglini.

Ma ci sarà di più, perché al termine della partita, in collaborazione con la Monti Rugby Rovigo Junior, verrà realizzato uno speciale “Terzo Tempo” dedicato a tutti gli studenti. Sarà presente un gelataio d’eccezione e la mascotte dei piccoli rossoblù ad intrattenere tutti i bambini.

L’idea nasce dalla volontà di condividere un pomeriggio di divertimento, nella partita in cui Rovigo affronta l’unica squadra di estrazione Universitaria del campionato, il Cus Torino.



Un nuovo evento che si colloca nel contesto della sempre maggiore attenzione della Rugby Rovigo Delta verso la formazione delle nuove generazioni, dove trovano spazio iniziative come il Dopo Scuola Sportivo, la collaborazione con la Scuola Edile di Rovigo, la Borsa di Studio Universitaria, la Borsa di Studio dedicata alle Scuole Superiori e le convenzioni con le Università di Ferrara, Padova e Bologna per i tirocini formativi dei laureandi. Lo ‘School Day’ mira dunque ad ampliare le possibilità di collaborazione anche con le scuole primarie.