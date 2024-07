Rugby Rovigo, il sudafricano Ethan Fisher è il primo acquisto dell’era Giazzon

Rovigo, 1 luglio 2024 – Il primo tassello della Femi Cz Rugby Rovigo del neo allenatore Davide Giazzon (coadiuvato dagli assistenti tecnici Joe Van Niekerk e Stefan Basson) è il sudafricano Ethan Fisher. Centro di ruolo, classe 2001, è nato a Johannesburg, dove è cresciuto rugbisticamente alla King Edward VII School. Ha poi continuato il suo percorso con gli Sharks, dall’Under 19 fino all’esordio in prima squadra in Currie Cup nel 2022, contro i Blue Bulls. Nell’ultima stagione sportiva Fisher ha vestito i colori dei Pumas,anch’esso militante in Currie Cup.

“Sono incredibilmente onorato ed entusiasta di unirmi alla Rugby Rovigo Delta, giocare per un club così prestigioso è un privilegio e sono immensamente grato per l'opportunità – il primo commento del neo acquisto rossoblù – Il mio tempo con gli Sharks e i Pumas mi ha ben preparato per questo prossimo capitolo della mia carriera”. Infine ha concluso: “Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di conoscere i tifosi. Non vedo l'ora di dare il massimo sul campo e di contribuire al successo della squadra”.