Rugby A Elite, il Rovigo torna al successo: 17-12 contro Fiamme Oro

Rovigo, 2 febbraio 2025 – Davanti alle telecamere di RaiSport la Femi Cz Rovigo torna a vincere, seppur a fatica, contro Fiamme Oro Rugby. Una partita che ha regalato emozioni ai circa 1500 presenti al Battaglini, un match aperto dal primo all’ultimo minuto con vittoria dei bersaglierei per 17-12 in un finale da suspence. Rovigo che conquista 4 punti, la squadra della Polizia di Stato il punto di bonus difensivo.

Fin dai primi minuti i rossoblù vogliono imporre la propria fisicità: dopo un primo attacco non concretizzato al 3’ i bersaglieri trovano la marcatura con Ferro che recupera l’ovale da una touche sbagliata dei cremisi. Chillon non converte, 5-0. Al 9’ le Fiamme Oro risalgono il campo, ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Di Marco è preciso, 5-3. Al 23’ Cosi esce per un cartellino giallo, bersaglieri in quattordici. Al 26’ i rossoblù ottengono un calcio a favore, dalla metà campo Lertora colpisce prima la traversa e poi centra i pali, 8-3. Al 32’ sono le Fiamme Oro a rispondere dalla piazzola, Di Marco è preciso, 8-6.

Due minuti dopo è la volta dei rossoblù ad aumentare il gap dalla piazzola, Chillon centra i pali dopo un calcio a favore, 11-6. Una prima frazione caratterizzata da calci piazzati: al 37’ Di Marco fissa ulteriori tre punti al piede per gli ospiti, 11-9. Primo tempo che si chiude con un altro calcio piazzato, questa volta in favore dei rossoblù: Chillon fissa +2 per Rovigo e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 14 a 9. La seconda frazione si apre con la Rugby Rovigo chiamata a difendere in più occasioni, al 55’ però i cremisi ottengono un calcio a favore, optano per i pali e Di Marco fissa i primi +3 al piede per gli ospiti, 14-12. Nei minuti a seguire il tabellino non viene più aggiornato, al 67’ Rovigo ha la possibilità di allungare dalla piazzola, Chillon però non centra i pali.

Al 77’ Rovigo ottiene un calcio a favore, Chillon fa 17-12. Le Fiamme Oro cercano di risalire il campo, la difesa di Rovigo non permette avanzamento agli ospiti e soffrendo difendono il vantaggio fino al fischio finale ottenendo quattro punti importanti per la classifica. “Abbiamo concretizzato molto poco, per qualche errore non riuscivamo a segnare punti pesanti, è un dato di fatto, le parole di coach Davide Giazzon. Però voglio fare i complimenti alla squadra, come avevo detto, Rovigo nelle situazioni di emergenza è brava a rispondere presente. La prestazione è stata buona, gran carattere da parte di tutti. Abbiamo ancora molto da lavorare, ma ripartiamo da questa tenacia. Sono soddisfatto per la performance fisica e mentale, non abbiamo sofferto nelle collisioni, sapevamo di avere davanti giocatori molto fisici.”

L’undicesima giornata della massima divisione nazionale maschile non cambia di fatto l’ordine del vertice della classifica, con Viadana salda al comando con 47 punti, seguita Petrarca con 44, Rovigo con 42 e Valorugby a quota 38.

Questi i risultati e la classifica:

HBS Colorno 1975 v Rangers R. Vicenza, 39-35 (5-2)

Rugby Petrarca v Lazio Rugby 1927, 31-7 (5-0)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 15-13 (4-1)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons, 35-32 (5-2)

Femi-CZ Rugby Rovigo v Fiamme Oro Rugby, 17-12 (4-1)

Classifica: Rugby Viadana 1970 47; Petrarca Rugby 44; Femi-CZ Rovigo 42; Valorugby Emilia 38; Fiamme Oro Rugby 28; Mogliano Veneto Rugby 21; HBS Colorno 20; Rangers Vicenza 18; Sitav Lyons 15; Lazio Rugby 1927 5