Rugby Coppa Italia, Rovigo batte Fiamme Oro 40-24 ed è prima nel girone

Rovigo, 10 novembre 2024 – Nello scontro tra le prime del girone 2 di Coppa, la Femi Cz Rugby Rovigo mette fuori la freccia e, segnando 20 punti per tempo, sorpassa i poliziotti romani delle Fiamme Oro.

Un match che parte con il piede giusto per i padroni di casa che dopo 7’ si trovano in superiorità numerica per un cartellino giallo a D’Onofrio: Cadorini gioca veloce, gioco aperto al largo e Cosi vola oltre la linea per la prima marcatura del match dopo aver eluso la difesa avversaria. Chillon dalla piazzola è preciso, 7-0. Al 12’ le Fiamme Oro Rugby rispondono subito con Vaccari, fratello del bersagliere Flavio Pio Vaccari, che dopo un avanzamento dei cremisi vola in mezzo ai pali e fissa i primi cinque punti per gli avversari. Tomaselli converte e porta le due squadre sul pareggio, 7-7.

Al 16’ Rovigo risale il campo con un buon break di Fisher, ovale poi tra le mani di Diederich Ferrario che trova la seconda marcatura e riporta i Bersaglieri in vantaggio, Chillon aggiunge la trasformazione, 14-7. Al 26’ le Fiamme Oro Rugby guadagnano una touche nei cinque metri dei Rossoblu, il drive è efficace e porta oltre la linea Marucchini, Tomaselli non trasforma, 14-12. Al 34’ Rovigo risponde a sua volta con Krsul, che va a segnare la sua prima meta con i Rossoblu: buon gioco dei tre quarti che aprono l’ovale per il giovane mediano d’apertura che si inserisce nella difesa avversaria e va a marcare la terza meta per i padroni di casa. Chillon è preciso, 21-12, con questo risultato al 40’ si chiude il primo tempo.

La seconda frazione si apre in favore dei Rossoblu che al 41’ aggiornano il tabellino: Rovigo avanza il campo, ovale a Krsul che con un calcio millimetrico manda Paganin a marcare la meta del bonus. Chillon, ancora una volta, è preciso, 28-12. Al 46’ è Fisher ad andare oltre la linea per la prima meta personale con i Rossoblu: il sudafricano recupera l’ovale al volo, dopo un calcio delle Fiamme Oro e con un buon break va oltre la linea per la marcatura numero cinque. Chillon aggiunge la trasformazione, 35-12.

Al 61’ Diederich Ferrario di prepotenza avanza il campo, portandosi dietro diversi uomini delle Fiamme Oro Rugby: il capitano di giornata è bravo ad andare di forza oltre la linea. Questa volta Chillon, da posizione angolata, non centra i pali, 40-12. Al 63’ Chillon viene punito con un cartellino giallo per un anti gioco. Le Fiamme Oro approfittano subito della superiorità numerica, gioco al largo per Lai che va in bandierina e aggiorna così il tabellone dei cremisi, Tomaselli è preciso, 40-19.

Al 70’ sono ancora gli ospiti ad avere la meglio, autostrada per Mba che vola dritto in bandierina, Tomaselli dalla piazzola, non trasforma, 40-24. Negli ultimi minuti del match le Fiamme Oro provano varie incursioni, ma Rovigo è brava in difesa, recupera l’ovale e vince il match per 40 a 24. Nominato player of the match il Rossoblu Francesco Krsul.

“Contro Fiamme Oro hanno esordito Krsul che ha fatto un’ottima prova e Fisher, un ragazzo eccezionale, con molte qualità,” le parole di coach Davide Giazzon. “Siamo inoltre contenti della performance di Rossoni, un ragazzo di Badia, che ha giocato bene: il progetto di coinvolgere i ragazzi della Serie A sta dunque funzionando. Dopo la prestazione dello scorso weekend contro il Valorugby, potevamo fare uno scivolone invece siamo stati bravi. Questo era un momento per consolidare il gruppo e la squadra ha dimostrato di essere coesa."

Gli altri risultati

Ecco risultati e classifica del girone 2 di Coppa Italia: Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 40-24,Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 14-68 Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 14; Fiamme Oro Rugby 11; Rugby Viadana 1970* 6; Mogliano Veneto Rugby* 2; Lazio Rugby 1927* 1927 0