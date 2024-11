Rugby Rovigo batte i Lyons Piacenza: finisce 21-12

Rovigo, 17 novembre 2024 – Continua il momento d’oro della Femi Cz Rovigo che tra campionato e Coppa Italia ha infilato la bellezza di nove vittorie consecutive. L’ultima in casa dei Lyons Piacenza allo stadio ‘Walter Beltramelli’ davanti a circa 800 persone.

Match che si apre al 12’ con i ragazzi di coach Davide Giazzon che ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Thomson dalla piazzola è preciso e aggiorna per primo il tabellino, 0-3. Al 17’ i Rossoblu ottengono un altro calcio a favore, dalla metà campo il calcio piazzato viene affidato a Lertora che con la sua potenza centra i pali, 0-6. Una partita chiusa, condizionata da qualche errore da ambo le parti, al 30’ però Rovigo risale il campo con un calcio di liberazione, Piacenza commette un errore nella trasmissione dell’ovale, Diederich Ferrario è bravo a controllare il pallone e a volare dritto in mezzo ai pali per la prima marcatura di giornata. Chillon trasforma, 0-13. Al 36’ i padroni di casa non demordono, i Lyons trovano una touche nei cinque metri dei Rossoblu, buon drive che porta oltre la linea Bance, Via non converte, 5-13. Negli ultimi minuti della prima frazione i bianconeri provano un'incursione nei ventidue dei Bersaglieri, capitan Ferro e compagni recuperano l’ovale: primo tempo che termina dunque con il risultato di 5 a 13.

Il secondo tempo non sia apre bene per la Rugby Rovigo Delta che al 42’ viene punita con un cartellino giallo ad Uncini per un avanti volontario. I Lyons sfruttano subito la superiorità al largo e trovano la seconda meta con Cuminetti, Via è preciso e porta i padroni di casa ad un punto dai Rossoblu, 12-13. Al 53’ Rovigo ha la possibilità di aggiungere tre punti dalla piazzola ma Thomson non riesce a convertire, risultato che resta dunque invariato.

Un minuto dopo Fisher riceve l’ovale, di prepotenza rompe un placcaggio e vola in meta. Da posizione angolata Thomson non aggiunge la trasformazione, 12-18. Al 63’ Lertora riprova dalla metà campo, come nel primo tempo, a centrare i pali, questa volta però non riesce ad aggiungere tre punti. Al 72’ Rovigo ottiene un calcio a favore, opta per i pali, Lertora è preciso, 12-21. Risultato che non cambia più fino al termine del match.

“Non era sicuramente facile venire a giocare qui a Piacenza, lo sapevamo – le parole del tecnico Giazzon – Torniamo a casa con una vittoria, magari non con la miglior prestazione ma si è vista comunque la voglia di combattere e il carattere della squadra. Il nostro percorso è positivo, siamo alla nona vittoria consecutiva. La prossima settimana ricarichiamo le energie in vista di una seconda parte del girone di andata molto dura.”. “Voglio fare i complimenti alla squadra e allo staff per il lavoro che stanno facendo, siamo sulla strada giusta”, ha concluso l’allenatore. Nominato player of the match il Rossoblu Mirko Belloni.