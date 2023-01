Rugby Rovigo, Matteo Moscardi di nuovo rossoblù

Matteo Moscardi

Rovigo, 27 gennaio 2023 - Torna a Rovigo, dopo una prima parte di stagione con le Zebre Parma, Matteo Moscardi. Rodigino doc e campione d’Italia con la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta nel 2021 e vincitore della Coppa Italia 2020, Matteo cresce fin da piccolo indossando la maglia rossoblù. Passato poi nel centro di formazione permanente Under18 di Treviso, esordisce in serie A con l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e nel campionato Peroni TOP10 con i bersaglieri nel 2019.

Moscardi ha indossato anche la maglia azzurra in Under17, Under18 e nel 2018 ha giocato con la Nazionale Under20. Nel 2019, partecipa anche al Sei Nazioni Under20 e al World Rugby Under20 Championship in Argentina.

Il rodigino inizierà gli allenamenti con il club di viale Alfieri a partire da mercoledì 1 febbraio e domenica 29 sarà a Battaglini a guardare la gara che i bersaglieri giocheranno, con inizio alle 16, contro Fiamme Oro (diretta RaiSport).

“Sono felicissimo di poter tornare a casa mia per poter riabbracciare i tifosi e i compagni di squadra - dice Moscardi -. La scelta di tornare è stata mia, voglio poter combattere in campo per una maglia che è la mia pelle e che mi rappresenta ovunque io vada. È stata una decisione non facile per la mia carriera, presa dopo riflessioni fatte con la mia famiglia e con le persone che vogliono il mio bene e la mia serenità. Sono felice e motivato, pronto a mettermi a disposizione del gruppo e di coach Lodi. Voglio ringraziare le Zebre Parma per avermi accolto quest’estate e per avermi fatto crescere umanamente e tecnicamente, per l’opportunità che mi è stata offerta e la professionalità. Un pensiero particolare al presidente Zambelli che mi ha dato questa opportunità e che ha capito la mia situazione. È un nuovo inizio”.

Belle anche per parole del direttore sportivo Paul “Polla” Roux. “Per noi Matteo è un giocatore molto particolare, con una storia familiare dal cuore rossoblù. Sappiamo tutti che Moscardi è rimasto molto attaccato alla maglia e a questa Società, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. Siamo sempre rimasti in buoni rapporti con il giocatore, quando l’anno scorso ci ha comunicato il suo ingaggio con le Zebre eravamo dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti per questa sua nuova avventura. Matteo in questo momento ha espresso la sua volontà di tornare a Rovigo e per noi è il benvenuto. Vogliamo ringraziare le Zebre Parma per aver compreso il desiderio e la richiesta di Matteo”.