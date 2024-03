Rugby, Rovigo vince 41 a 1: tutto facile a Mogliano Veneto

Rovigo, 3 marzo 2024 - Nella quattordicesima giornata del campionato serie A Elite la Femi Cz Rovigo risponde al Viadana che sabato aveva battuto Valorugby Emilia 29-18 e rimane in testa alla classifica, seppur in coabitazione. La squadra di coach Alessandro Lodi dilaga nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo 10-6 in casa Mogliano Veneto, penultimo in classifica. Punteggio del match che si sblocca al 8’ quando i bersaglieri ottengono un calcio a favore, Atkins dalla piazzola fissa i primi tre punti, 0-3. Al 14’ i padroni di casa risalgono velocemente il campo per cercare di segnare la prima marcatura della partita, ma una buona difesa dei bersaglieri impedisce punti pesanti. Mogliano opta così per i pali e con Ferrarin porta le due squadre sul 3-3. Risultato che non si sblocca per 15 minuti, Rovigo difende nei propri 22 fino al 30’ quando ottiene un calcio a favore e opta per la touche nei cinque metri avversari: drive e il gioco viene aperto a largo, pick and go ed è Casado Sandri a fissare la prima meta di giornata. Atkins trasforma, 3-10.

Due minuti dopo Mogliano risponde dalla piazzola con Ferrarin, 6-10. Al 40’ Mogliano ottiene un calcio a favore e opta per la touche non riuscendo però a trovare la rimessa laterale, termina dunque il primo tempo con Rovigo in vantaggio per 10-6. Il secondo tempo si apre nel migliore dei modi per i rossoblù: touche in prossimità dei 22 avversari, drive che macina metri e si avvicina alla linea di meta, dopo un paio di pick and go è Zottola ad infilarsi nella difesa avversaria e a marcare la meta. Atkins aggiunge i due punti della trasformazione, 6-17. Al 53’ altra zampata rossoblù: buona touche dei bersaglieri che avanzano il campo, portando così Casado Sandri a segnare la sua seconda marcatura di giornata, maAtkins questa volta non è preciso, 6-22. Al 62’ touche per i rossoblù prima dei 22 avversari, Ferro la gioca veloce a Cadorini che sfugge a vari placcaggi, si inserisce di prepotenza nella difesa biancoblù e vola a segnare la meta del bonus per Rovigo. Atkins trasforma, 6-29. Due minuti dopo, Mogliano non demorde e risponde con Dowd che riceve l’ovale all’ala e va oltre la linea per la prima marcatura dei padroni di casa: Avaca G. non converte, 11-29. Al 69’ la Rugby Rovigo Delta trova un’altra marcatura con Uncini, che con un calcetto per sè stesso riesce a recuperare l’ovale e ad andare oltre la linea, Atkins è preciso e aggiunge due punti dalla piazzola, 11-36.

Al termine del match Rovigo trova l’ultima marcatura con Cadorini, non trasformata da Atkins, i rossoblù dopo un drive avanzante chiudono così il match vincendo a Mogliano per 41-11. “Sono soddisfatto della prestazione generale della squadra, dice coach Alessandro Lodi. Sapevamo che all’inizio non sarebbe stato facile con un campo pesante, dovevamo trovare confidenza. La mentalità però nel secondo tempo è stata efficace e abbiamo portato a casa la partita conquistando anche cinque punti importanti. Abbiamo regalato una meta però l’attitudine è stata buona, continuiamo su questa strada.”

Il tabellino

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo, Dal Zilio, Zanatta (68' Vanzella), Dowd; Ferrarin (62' Garbisi), Fabi (56' Russi); Grant (60' Vianello), Finotto, Marini (60' Brevigliero); Baldino (Cap.), Carraro; Avaca E. (64' Spironello), Frangini (73' Efkarpidis), Aminu (58' Losper). All.: Marco Caputo Femi CZ Rugby Rovigo: Diederich Ferrario (cap.)(65' Boscolo); Vaccari, Moscardi (54’ Dogliani), Uncini (77’ Diederich Ferrario), Sperandio; Atkins, Bazan Vélez; Casado Sandri, Sironi, Meggiato (64' Cosi); Steolo (46' Ortis), Zottola (60' Ferro); Lastra Masotti (50' Swanepoel), Cadorini (46' Ferraro), Quaglio (60' Della Sala). All: Alessandro Lodi

MARCATORI: pt. 8' cp. Atkins (0-3); 13' cp. Ferrarin (3-3); 30' m. Casado Sandri, tr. Atkins (3-10); 33' cp. Ferrarin (6-10). st. 42' m. Zottola, tr. Atkins (6-17); 54' m. Casado Sandri (6-22); 60' m. Cadorini, tr. Atkins (6-29); 64' m. Dowd (11-29); 69' m. Uncini, tr. Atkins (11-36); 82' m. Cadorini (11-41).