Rugby Rovigo, successo in Coppa Italia contro Mogliano: finisce 34-15

Rovigo, 29 settembre 2024. Dopo la larga vittoria nel turno di barrage a R oma contro il Rugby Roma Olimpic Club, il Rovigo Rugby di Giazzon hanno ospitato – in quella che è stata la prima davanti al pubblico di casa del Battaglini, di 700 tifosi – il Mogliano Veneto Rugby, vincendo e ottenendo anche il punto di bonus. Inizio a favore del Mogliano Veneto che per i primi dieci minuti del match prova a superare la difesa dei Rossoblu, in maglia azzurra con la seconda divisa, non riuscendo però a marcare.

I bersaglieri risalgono il campo grazie ad una touche rubata nei propri cinque metri, avvicinandosi così alla linea di meta degli avversari: dopo varie mischie, capitan Sironi e compagni optano per i pali, Thomson aggiorna dunque il tabellino al 15’, 3-0. Al 22’ è ancora il piede di Thomson a marcare, Rovigo opta nuovamente per i pali dopo un calcio a favore in prossimità dei ventidue avversari, 6-0. Al 30’ Ceccato del Mogliano Veneto viene punito con un cartellino giallo, Rovigo approfitta subito della superiorità numerica e dopo una serie di pick and go nei cinque metri dei Biancoblu, Frangini di potenza va oltre la linea. Anche questa volta Thomson è preciso, 13-0.

Negli ultimi minuti della prima frazione Mogliano prova a macinare metri dopo una touche nei cinque metri dei Rossoblu, i Bersaglieri sono bravi però a respingere l’avversario e a non far marcare punti pesanti. Al 41’ Mogliano ottiene un calcio a favore, opta per i pali, Padovani converte e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 13 a 3.

Secondo tempo che si apre con i Bersaglieri che mettono ritmo nel gioco. Al 54’ Rovigo opta per i pali, Thomson questa volta non converte. Un minuto dopo Belloni è bravo a mantenere l’ovale tra le mani, a macinare metri e a superare la linea di meta per la seconda marcatura per Rovigo, trasformata da Thomson per il 20-3.

Mogliano non demorde ed esattamente un minuto dopo risponde con il capitano Dal Zilio che sfugge ai Bersaglieri e vola indisturbato a marcare cinque punti. Padovani trasforma, 20-10. Al 74’ Rovigo trova una touche nei cinque metri dei Biancoblu, buon drive dei padroni di casa che trovano la terza marcatura con Cadorini, Thomson aggiunge i due punti della trasformazione, 27-10. Al 84’, Rovigo vuole la quarta marcatura per il punto di bonus: Bersaglieri in attacco nei ventidue avversari, i tre quarti Rossoblù alzano il ritmo del gioco, ovale tra le mani del giovane Cantini che con un’ottima azione personale vola in mezzo ai pali. Thomson converte e chiude il match sul 34 a 15 portando a casa 5 punti in classifica.

“Sono contento della performance dei ragazzi, non hanno mai mollato per 80 minuti, le parole di coach Davide Giazzon. Potevamo sicuramente finalizzare di più e concedere meno però sono soddisfatto. L’obiettivo era avere una buona attitudine alla partita, avere voglia di giocare e così è stato. Hanno dimostrato di essere un gruppo coeso. Credo che il mix di giovani ed esperti sia interessante e nonostante qualcosa da migliorare ho visto un buon lavoro. Ora continuiamo a crescere e a lavorare in vista delle prossime partite.”

Formazioni e marcatori

Femi CZ Rovigo (allenatore Giazzon): Belloni; Sperandio (61’ Uncini – 66’ Cantini), Vaccari, Moscardi, Bini; Thomson, Visentin (60’ Chillon); Casado Sandri, Sironi (cap.), Paganin (53’ Berlese); Steolo (53’ Ferro), Ortis; Swanepoel (47’ Tripodo), Frangini (59’ Cadorini), Della Sala (66’ Bolognini).

Mogliano Veneto Rugby (allenatore Caputo): Avaca G. (59’ Coletto); Scalabrin, Passarella, Dal Zilio (Cap.), Peruzzo (30’ Spironello-40’ Peruzzo-67’ Bellotto); Padovani, Fabi (49’ Garbisi); Pettinelli (41’ Pontarini), Rubinato (41’ Baldino), Finotto; Lazzaroni, Carraro; Ceccato N. (57’ Spironello), Sangiorgi (47’ Gentile), Borean (47’ Stefani).

Marcatori: p.t. 16’ c.p. Thomson (3-0), 22’ c.p. Thomson (6-0), 32’ m. Frangini tr. Thomson (13-0), 41’ c.p. Padovani (13-3); s.t. 55’ m. Belloni tr. Thomson (20-3), 58’ m. Dal Zilio tr. Padovani (20-10), 74’ m. Cadorini tr. Thomson (27-10), 79’ m. Stefani (27-15), 84’ m. Cantini tr. Thomson (34-15)