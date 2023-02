Rugby, Rovigo protagonista di Pizza Boys il programma della BBC sulla cucina del Sei Nazioni

Jezz e Neuan allo stadio Battaglini di Rovigo

Rovigo, 10 febbraio 2023. Un pezzo di Veneto in onda sulla tv britannica: Rovigo per due giorni è stata il set del programma gallese “Bois Y Pizza” (“Pizza Boys”). La serie, che nella prima stagione è andata in onda sulla BBC e ora sul canale nazionale del Galles S4C, è prodotta dalla Orchard Media and Events di Cardiff e segue le avventure di Jeremy Jezz Phillips e Ieuan Harris, due giovani ristoratori molto famosi in Galles e grandi appassionati di rugby che viaggiano a bordo di un apecar nei paesi interessati dal Sei Nazioni di Rugby, alla ricerca di prodotti d’eccellenza locale con cui creare pizze gourmet.

L’episodio dedicato all’Italia è stato realizzato a Rovigo, grazie alla collaborazione di Veneto Film Commission, Comune di Rovigo, Fondazione Cariparo, Palazzo Roncale. La location manager e film fixer Cristina Mazza ha predisposto e coordinato la logistica e la presenza sul territorio della troupe.

La puntata andrà in onda il prossimo 7 marzo su S4C e anticiperà la partita del torneo internazionale di rugby Sei Nazioni Galles – Italia in programma l’11 marzo.

Jezz e Neuan hanno scelto Rovigo per il suo legame con Carwyn James, lo storico allenatore gallese dello scudetto rodigino del 1978-1979, scomparso nel 1983 e rimasto nel ricordo di tutti i cittadini, sportivi e non. Le riprese sono state effettuate il 26 e 27 novembre scorsi.

Allo Stadio Battaglini i “Pizza Boys” si sono emozionati sentendo i racconti degli ex giocatori allenati da Carwyn (Roberto Roversi, Adriano Zamana, Nino Rossi, Angelo Visentin, Raffaello Salvan, Mauro Quaglio, Giuseppe Favaretto) e del suo amico e traduttore Angelo Morello. Dopo una sosta alla Club House dello stadio, dove hanno pranzato in compagnia dei “Veci del Rugby Rovigo”, i “Pizza Boys” hanno provato un pomeriggio di training con giocatori e allenatori della squadra attuale. Domenica 26 novembre, la troupe ha visitato la mostra di Palazzo Roncale “Rovigo città nella mischia”.

Come accade alla fine di ogni puntata, Jezz e Iuan hanno inventato delle pizze ispirate dalle “scoperte” gastronomiche fatte sul territorio. Cucinate con l’ausilio del forno della pizzeria Terzo Tempo di Rovigo, le hanno offerte durante un aperitivo mattiniero accompagnato da prosecco agli ex giocatori e amici di Carwyn.

Le due pizze sono state chiamate “All Black”, impastata con farina nera al carbone vegetale, e farcita con pomodoro, peperoncino, olio, grana. rucola e prosciutto crudo, e pizza “Carwyn”, con farina bianca, e, tra gli ingredienti, pancetta arrotolata all’aglio.

Jezz, Ieuan, il produttore Adrian Jones e il cameraman Aled Jenkins hanno lasciato Rovigo portandosi la città nel cuore: “Vogliamo ringraziare le persone del Comune di Rovigo e della Veneto Film Commission, hanno dichiarato. Grazie mille per l'aiuto e soprattutto per l'accoglienza che abbiamo ricevuto durante le riprese in città. È stato fantastico. In Galles abbiamo un detto: ‘Cyfeillach trwy Grwydro’. Significa ‘amici attraverso il vagabondaggio’, e sinceramente sentiamo che abbiamo fatto amicizia con tutti gli abitanti di Rovigo che ci hanno accolto”.