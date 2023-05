Rugby Rovigo, ritorno della semifinale scudetto: iniziata prevendita

Rovigo, 2 maggio 2023. Sabato 13 maggio, alle ore 16, lo stadio “Mario Battaglini” ospiterà la semifinale di ritorno del campionato Peroni TOP10 tra la Femi Cz Rugby Rovigo Delta e l’HBS Colorno. La semifinale di ritorno non è compresa negli abbonamenti 2022/23 e quindi per accedere alle stadio bisogna essere in possesso di un nuovo ticket. Gli Abbonati 2022/23 avranno la priorità d’acquisto a partire da martedì 2 maggio fino a giovedì 4 maggio e per la prevendita potranno recarsi solo in segreteria della società. Da venerdì 5 maggio tutti gli appassionati avranno la possibilità di acquistare i ticket online. Per acquistare i biglietti in segreteria di viale Alfieri 46 ecco gli orari ( si ricorda che i tifosi avranno la possibilità di acquistare un massimo di cinque biglietti): tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle ore 19, ad eccezione del sabato e la domenica. Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna Vip – 40 + 1 € di prevendita Tribuna Est – 20 + 1 € di prevendita Tribuna Ovest – 22 + 1 € di prevendita Dai 18 ai 12 anni – 10 + 1 € di prevendita Dai 12 ai 3 anni – 1€ Sabato 6, intanto, i rossoblù di coach Alessandro Lodi, saranno impegnati alle 16 con diretta su RaiSport per la gara di andata della semifinale a Colorno.