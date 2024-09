Rugby Rovigo, oggi prima gara ufficiale a Roma. Il mister: “Schierato il miglior 15 possibile”

Rovigo, 21 settembre 2024 – Prima partita ufficiale per la Femi Cz Rugby Rovigo che oggi alle 14.30 è ospite allo stadio Renato Speziali di Roma per il turno di barrage della Coppa Italia 2024/25 contro il Rugby Roma Olimpic Club 1930.

L’arbitro del match è Dante D’Elia, coadiuvato dai giudici di linea Fabio Taggi e Gabriel Chirnoaga. “Per noi è un’importante sfida mentale", dice coach rossoblù Davide Giazzon. “Affrontiamo una squadra che non conosciamo – continua – che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Il focus principale è su di noi, sul lavoro svolto durante la pre-season. Dobbiamo concentrarci sulla fase di conquista, che contro le Fiamme Oro in amichevole non è stata adeguata. Ci aspettiamo una Rugby Roma molto agguerrita”.

Il mister: "Miglior 15 possibile”

"Con lo staff abbiamo schierato il miglior quindici possibile – sottolinea Giazzon – inserendo nuovi acquisti, giovani e giocatori più esperti, considerando anche il regolamento della Coppa Italia con almeno sei Under23 e due stranieri. Questo deve essere uno stimolo per chi l’anno scorso ha avuto poco minutaggio, una grande opportunità per i nuovi acquisti di dimostrare il proprio valore e per i più esperti di saper gestire al meglio le varie situazioni della partita.”

La formazione in campo

Ecco il first XV rossoblù scelto per il barrage di Coppa Italia: Sperandio; Williams, Lertora, Moscardi, Bini; Cantini, Visentin; Paganin, Cosi (cap.), Berlese; Ortis, Fourcade; Tripodo, Frangini, Della Sala. A disposizione: Giulian, Bolognini, Pomaro, Steolo, Rossoni, Boscolo, Chillon, Diederich Ferrario.