Rugby Rovigo, buona la prima in campionato: finisce 45-25 contro i Rangers Vicenza

Rovigo 13 ottobre 2024 – Ottimo debutto per il Rugby Rovigo in campionato: fermato il Vicenza. Come di consueto, prima del fischio d’inizio, capitan Matteo Ferro ha “celebrato” Mario “Maci” Battaglini, porgendo un mazzo di fiori nella statua a lui dedicata. Poi, via al match che segna la ripartenza del campionato di serie A Elite. Un match che si apre subito al 1’: i Bersaglieri guadagnano facilmente una touche sui cinque metri del Vicenza, Giulian al lancio permette poi un buon avanzamento del drive, l’ovale viene aperto al largo per Thomson che vola in mezzo ai pali per la prima marcatura del match. Lo stesso Thomson converte, 7-0. Al 6’ Vicenza risale il campo e con Carrio marcano tre punti con un drop, 10-3. Al 16’ è Thomson a rispondere al piede, l’apertura sudafricana centra i pali dopo un calcio a favore, 10-3.

Un minuto dopo Carrio prova anche lui dalla piazzola a fissare ulteriori tre punti, ma non riesce, risultato che resta dunque invariato, 10-3. Al 20’ Vicenza è volenteroso di fissare punti pesanti, opta per una touche nei cinque metri dei Rossoblu, Vunisa di prepotenza va oltre la linea in bandierina. Pozzobon dalla piazzola non è preciso, 10-8. Al 25’ i tre quarti Rossoblu mettono il piede sull’acceleratore, Bini è bravo a rimanere sui suoi appoggi e a risalire il terreno di gioco, Visentin a sostegno riceve l’ovale e va oltre la linea per la meta numero due. Thomson aggiunge i due punti della trasformazione, 17-8. Il tabellone viene aggiornato poi al 38’ con Pozzobon che dalla piazzola centra i pali e porta il Vicenza a 11 punti. Un minuto dopo la Rugby Rovigo Delta risponde subito: ovale tra le mani del Vicenza in prossimità dei propri cinque metri, Moscardi risale il campo velocemente, recupera il possesso, Giulian la gioca veloce e lo stesso Moscardi di prepotenza va in mezzo ai pali.

Thomson trasforma e manda le squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 24 a 11. Seconda frazione che non si apre nel migliore dei modi per il Rangers Vicenza: Gomez viene infatti punito con un cartellino giallo. Al 44’ Rovigo sfrutta subito la superiorità numerica e trova la meta del bonus con Moscardi, Thomson è preciso, 31-11. Al 45’ Vicenza viene punito ulteriormente con un altro cartellino giallo a Pirruccio per un placcaggio in volo ai danni di Moscardi. Al 49’ i Bersaglieri trovano un ulteriore meta con Belloni, che va oltre la linea per la sua prima marcatura in Rossoblu, Thomson da posizione angolata centra i pali, 38-11. Al 55’ Vicenza non demorde e risponde con Chimera-Borrell che dopo una serie di pick and go nei cinque metri dei padroni di casa, va in meta. Pozzobon converte tra i pali, 38-18. Al 60’ Rovigo opta per una touche sui cinque metri degli avversari, serie di pick and go e Della Sala di prepotenza va ad aggiungere cinque punti nel tabellone. Thomson ancora una volta è preciso, 45-18.

Al 75’ Rovigo resta con un uomo in meno per un cartellino giallo a Della Sala. Al 77’, Vicenza con un giocatore in più, opta per la touche e dopo il drive trova la marcatura con Avila-Recio, Pozzobon è preciso dalla piazzola, 45-25. Negli ultimi minuti del match Vicenza è in attacco, alla ricerca di marcare la quarta meta che le consegnerebbe un punto di bonus offensivo ma la buona difesa dei Bersaglieri regge. “Sapevamo che Vicenza avrebbe giocato a viso aperto qui a Rovigo – dice coach Davide Giazzon – Siamo stati bravi alla fine a non far concretizzare loro la quarta meta. In alcune occasioni abbiamo concesso forse un po’ troppo, però abbiamo dimostrato ottime caratteristiche in attacco. Dobbiamo finalizzare di più le occasioni ed essere più accurati”.

“Ai ragazzi abbiamo chiesto di dare il massimo – continua – l’atteggiamento mi è piaciuto, continuiamo a costruire. Voglio fare una menzione per Bolognini, ha 19 anni e ha esordito come pilone a Rovigo. Sono inoltre molto contento per tutti i giovani che hanno giocato, hanno dimostrato ottime qualità, questo ci fa ben sperare".

Marcatori e formazioni

Marcatori p.t. 1’ m. Thomson tr. Thomson (7-0), 6’ drop Carrio (7-3), 16’ c.p. Thomson (10-3), 20’ m. Vunisa (10-8), 24’ m. Visentin tr. Thomson (17-8), 38’ c.p. Pozzobon (17-11), 40’ m. Moscardi tr. Thomson (24-11); s.t. 43’ m. Moscardi tr. Thomson (31-11), 49’ m. Belloni tr. Thomson (38-11), 55’ m. Chimenti-Borrell tr. Pozzobon (38-18), 60’ m. Della Sala tr. Thomson (45-18), 77’ m. Avila-Recio tr. Pozzobon (45-23)

FEMI-CZ Rovigo (All. Giazzon). Belloni; Lertora, Vaccari, Moscardi (61’ Chillon), Bini; Thomson, Visentin (56’ Boscolo); Casado Sandri (41’ Ortis), Cosi, Paganin; Ferro (cap.) 844’ Steolo), Fourcade (67’ Zottola); Pomaro (47’ Swanepoel), Giulian (61’ Cadorini), Bolognini (47’ Della Sala).

Rangers Vicenza (all. Cavinato/Minto): Poletto (47’ Zaridze); Pirruccio, Gelos, Capraro, Sanchez-Valarolo (44’ Foroncelli); Carriò (65’ Palazzini), Pozzobon; Vunisa (69’ Franchetti), Roura (cap), Trambaiolo (61’ Tonello); Riedo 864’ Eschoyez); Gomez; Avila-Recio (57’ Trechas-71’ Avila-Recio); Chimenti-Borrell, Zago (44’ Braggiè).