Rugby Rovigo, ecco la nuova terza linea Riccardo Paganin

Rovigo, 3 luglio 2024. Dopo l’arrivo di Ethan Fisher, la Femi Cz Rugby Rovigo ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Paganin, terza linea di ruolo, uno dei giovani acquisti dei bersaglieri, essendo un 2004. Nato a Milano il 22 giugno, 110 kg per 186 cm, Paganin ha sempre indossato i colori rossoblù fin da piccolo, con la squadra che lo ha cresciuto rugbisticamente, il Rugby Parabiago.

Con il club meneghino Paganin ha giocato in tutte le giovanili per poi esordire in prima squadra, in serie A. Passato anche per l’Accademia Fira Milano, Paganin ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Italiana Under 20 durante il Sei Nazioni di categoria.

“Da questa esperienza mi aspetto un’opportunità di crescita che solo una squadra come Rovigo può dare – le sue prime parole – Giocare per un club che ogni anno ambisce a conquistare il titolo mi spronerà a dare il 200 per cento ogni giorno, pieno di orgoglio e consapevole di star vivendo un sogno che ogni giocatore di rugby in Italia vorrebbe vivere”. Paganin ha concluso facendo cenno a quei colori che non ha mai abbandonato: “Ci tengo a dire che non avrei potuto scegliere altro che i colori rossoblù che fanno parte di me sin da bambino.”