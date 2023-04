Rugby Rovigo rinnova tre pilastri rossoblù: Ferro, Lubian e Bacchetti

Rovigo, 19 aprile 2023. Tutti rodigini doc, capitano Matteo Ferro, “La Leggenda” Edoardo Lubian e Andrea Bacchetti detto il “Sindaco”, saranno a disposizione di coach Alessandro Lodi anche nella prossima stagione sportiva, a testimonianza del loro forte attaccamento alla maglia e alla città. Cresciuti rugbisticamente tra le fila della Monti Rugby Rovigo Junior sono poi passati in prima squadra guadagnandosi fiducia e rispetto ed entrando nel cuore di tutti gli appassionati. “Sono molto felice di proseguire la mia storia con questa società che come ho sempre detto, per me è l’unica squadra nella quale voler giocare e divertirmi – ha detto capitan Ferro -. Sono contento di proseguire ed essere ancora al centro in questo progetto di “rodiginizzazione” sia dello staff che dei giocatori: con molti ragazzi che hanno fatto il mio stesso percorso nelle giovanili fino in prima squadra e aspettandone altrettanti per magari lasciare loro un’eredità come era stata lasciata a me dai precedenti veterani. Sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni in campo.”

Per “Edo” Lubian, “indossare la maglia rossoblu è stato l'onore della mia vita. Mi è stato chiesto di vestirla per un altro anno e non potevo che rispondere presente. Ringrazio Ale Lodi, Polla Roux e il presidente per la fiducia che hanno riposto in me.” E un ringraziamento al presidente Francesco Zambelli, lo fa anche il “sindaco” Andrea Bacchetti. “Ringrazio il presidente Zambelli, coach Lodi e tutto lo staff per avermi voluto ancora con loro un altro anno. Spero di ricambiare la fiducia impegnandomi al massimo dentro e fuori dal campo. Un onore e un piacere rinnovare il mio contratto con il club. Sono nato e cresciuto qui. Quando indosso questa maglia non rappresento solo me stesso, ma anche tutti i miei amici e la gente di Rovigo.” Per il direttore sportivo Polla Roux, “i tre ragazzi sono stati l'anima di questa squadra per molto tempo, per un club come Rovigo con una storia così significativa è importante avere giocatori locali per trasmettere i valori e la cultura della società ai nuovi acquisti e ai giovani che entrano in squadra. Ferro, Lubian e Bacchetti sono solo una parte del gruppo di giocatori senior che guideranno la filosofia di Alessandro Lodi all'interno della squadra. Dopo la conferma del nostro allenatore rodigino era importante confermare anche i nostri giocatori della città di cui i contratti erano in scadenza.”