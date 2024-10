Coppa Italia, Rugby Rovigo: successo esterno a Viadana, finisce 25-20

Rovigo, 6 ottobre 2024 – Vittoria esterna allo “Zaffanella” di Viadana per la Femi-Cz Rovigo, che passa per 20-25 rimanendo, nel girone 2 di Coppa Italia, nella scia delle Fiamme Oro, ad un solo punto di distanza: inutile il forcing finale dei padroni di casa, costretti in quattordici da un cartellino rosso nella ripresa.

Match che inizia con il Rovigo che spinge il piede sull’acceleratore. Al 6’ Visentin gioca veloce l’ovale, in prossimità dei cinque metri dei Gialloneri, di prepotenza il mediano Rossoblu va oltre la linea per la prima marcatura della partita. Thomson non centra i pali, 0-5. Nei minuti successivi, i padroni di casa si avvicinano alla linea di meta dei bersaglieri per tre volte, non riuscendo però a marcare. Al 17’ Viadana ottiene un calcio a favore, grazie ad una mischia vinta, Madero dalla piazzola è preciso, 3-5. Al 25’ Viadana recupera l’ovale da un errore dei Rossoblu, Sauze con un buon break personale vola indisturbato in mezzo ai pali per la prima meta dei Gialloneri.

Madero converte facilmente e porta in vantaggio Viadana, 10-5. Al 28’ Rovigo ottiene un calcio a favore, capitan Sironi e compagni optano per i pali, Thomson fissa tre punti al piede, 10-8. Dopo qualche minuto è Madero a rispondere dalla piazzola e ad aggiungere punti per Viadana, 13-8. La ripresa si apre con i Rossoblu che si riportano in vantaggio grazie alla marcatura di Vaccari: al 46’ serie di pick and go in prossimità dei cinque metri degli avversari, Belloni con un bel off load manda in meta Vaccari che recupera l’ovale. Thomson centra i pali, 13-15. Al 50’ Rovigo macina metri, risale il campo e ottiene una mischia a favore nei cinque metri dei Gialloneri, Visentin apre l’ovale al largo, serie di pick and go, Fourcade è bravo a mantenere il possesso, pallone a Thomson che di potenza va oltre la linea. Lo stesso Thomson converte, 13-22. Al 55’ Morosini del Rugby Viadana viene punito con un cartellino rosso per un placcaggio irregolare ai danni di Thomson, Gialloneri in quattordici fino al termine della partita. Al 77’ Rovigo avanza il terreno di gioco, ottiene un calcio a favore e Thomson dalla piazzola aggiunge tre punti per i ragazzi di coach Giazzon, 13-25. Al 79’ Viadana risponde con Ciofani, che sfrutta una imprecisione dei bersaglieri e va a marcare per i padroni di casa in mezzo ai pali. Madero converte, 20-25.

Nell’ultimo minuto del match Viadana risale il campo, volenterosa di portarsi in vantaggio nel risultato, Rovigo però è brava in difesa, recupera l’ovale e lo libera fuori dal terreno di gioco per il definitivo 20 a 25. “Viadana ha fatto una grande prova di carattere dice il coach dei rodigini Davide Giazzon, nel primo tempo ha dominato in tutte le aree, non siamo entrati in partita con la giusta attitudine e questo ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione e grazie a ciò siamo riusciti a portare a casa la partita. Siamo contenti del risultato, sapevamo non sarebbe stato facile venire qui a Viadana e vincere. Dobbiamo lavorare con molta più umiltà in vista dell’inizio del campionato”. Che comincerà il prossimo weekend con Rovigo che giocherà contro Rangers Vicenza.

La Coppa Italia, invece, si ferma per lasciare spazio, appunto, al massimo campionato: si riparte il 9 novembre, in contemporanea con l’avvio della finestra internazionale d’autunno.