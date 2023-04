Rugby Rovigo vince a Mogliano 36-12 e mantiene il primo posto nel campionato Top 10

Rovigo, 16 aprile 2023. Vittoria in trasferta per i bersaglieri che vincono contro il Mogliano Veneto. Primi minuti del match dove i padroni di casa hanno l’occasione di segnare punti, dopo una touche in prossimità dei cinque metri rossoblù, opportunità che però non viene concretizzata.

I bersaglieri recuperano l’ovale, avanzano il terreno con il drive dopo una touche nella metà campo, ovale aperto a Diederich Ferrario che arriva in prossimità della linea di meta; Bazan Veléz recupera a va a marcare la prima meta del match. Montemauri non centra i pali, 0-5. Al 17’ Rovigo resta con un uomo in meno per un cartellino giallo a Bazan Veléz. Nei minuti di superiorità numerica Mogliano non riesce a risalire il campo.

È un primo tempo combattuto da ambo le parti, è infatti solo al 38’ che il tabellino viene aggiornato nuovamente: touche per la Rugby Rovigo in prossimità dei 22 avversari, buon drive degli ospiti che porta Capitan Ferro a segnare la seconda meta di giornata. Montemauri dalla piazzola non è preciso. Due minuti dopo l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 0 a 10. Partenza di fuoco per i rossoblù nel secondo tempo che in quattro minuti segnano due marcature e ottengono il punto di bonus. Al 41’ è Ferraro a recuperare l’ovale e a schiacciare in bandierina, Montemauri da posizione angolata non centra i pali, 0-15.

La meta del bonus viene segnata da Leccioli: grande avanzamento di campo di Bazan Vélez che porta i rossoblù in prossimità della meta, pick and go e di prepotenza è Leccioli a marcare. Montemauri questa vola è preciso, 0-22. Al 51’ Mogliano non molla e risponde con il drive con Ceccato che va oltre la linea, Fadalati non converte, 5-22. Al 59’ il Mogliano viene punito con un cartellino giallo a Piantella per falli ripetuti. Al 62’ Rovigo sfrutta immediatamente la superiorità numerica e dopo un paio di mischie nei cinque metri avversari Capitan Ferro vola a schiacciare l’ovale in mezzo ai pali, Montemauri aggiunge due punti dalla piazzola, 5-29. Al 65’ Mogliano non demorde, risale il campo con una touche nei cinque metri rossoblù, il buon pack biancoblù va in meta con Aminu, Fadalti trasforma, 12-29. Al 79’ bella meta di Stavile che recupera l’ovale in tutta velocità da Lubian e vola così a schiacciare in mezzo ai pali. Montemauri converte, 12-36. Match che si chiude dunque con la vittoria della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta per 36 a 12 e conquista così anche cinque punti in classifica e mantiene il primato.

Player of the match il rossoblù Lautaro Bazan Vélez.

“Il Mogliano nel primo tempo era molto aggressivo e noi non siamo stati molto efficaci e concreti, dice coach Alessandro Lodi. Sapevamo che sarebbe stata una partita così, l’abbiamo costruita senza esagerare, passo per passo. L’obiettivo erano i cinque punti e quindi siamo contenti. Mogliano non è mai stato un campo facile, loro poi avevano mille motivazioni per vincere, siamo stati quindi bravi a mantenere l’equilibrio. Lavoriamo ora partita per partita, ci concentriamo per il prossimo match con Colorno.” Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Fadalti, Abanga (64' Viotto), Va'Eno, Dal zilio (64' Coletto); Bruniera, Semenzato (46' Battara); Derbyshire (52' Marini), Lamanna, Finotto; Baldino (Cap.), Bocchi (46' Piantella); Avaca E. (64’ Tripodo), Rosario (11' Ceccato N.), Ceccato A (46' Aminu). All.: Salvatore Costanzo Femi-CZ Rovigo: Diederich; Lertora (21' Ciofani), Tavuyara (64' Uncini), Van Reenen, Moscardi (76' Visentin); Montemauri, Bazan Veléz; Casado Sandri (64' Lubian), Sironi, Stavile; Ferro (cap.) (66' Munro), Lindsay; Swanepoel (52' Pomaro), Ferraro (52' Cadorini (24)), Leccioli (64' Quaglio). All: Alessandro Lodi Marcatori: pt. 10' m. Velez (0-5); 39' m. Ferro (0-10) st. 41' m. Ferraro (0-15); 44' m. Leccioli, tr. Montemauri (0-22); 51' m. Ceccato N. (5-22); 62' m. Ferro, tr. Montemauri (5-29); 65' m. Aminu, tr. Fadalti (12-29); 79' m. Stavile, tr. Montemauri (12-36)