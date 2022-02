Rovigo 4 febbraio 2022 - È stato rinviato a data da destinarsi il match in programma per domani, sabato 5, allo stadio Battaglini di Rovigo tra Femi Cz e Calvisano, a causa del perdurare di casi di positività al Covid-19. Mentre in Veneto oggi la situazione appare più distesa, il mondo dello sport continua a vivere all'insegna dei disagi. Supera i 14 giocatori il conto dei positivi nel gruppo squadra del Transvecta Rugby Calvisano. Così la società lombarda, per la seconda volta consecutiva, ha chiesto e ottenuto dalla commissione gare della Fir il rinvio della partita di Top 10. E quesdrto perchè le positività riscontrate dai tamponi effettuati ricadono nella casistica contemplata dal nuovo protocollo Fir, con tutti i passaggi necessari per richiedere lo spostamento dell'incontro.

I giocatori riscontrati positivi al controllo, per quanto asintomatici, effettueranno il previsto periodo di quarantena. Così dopo la gara contro Mogliano, il Cavisano è costretto ad alzare bandiera bianca anche contro il Rovigo. Ma per gli appassionati polesani della palla ovale, il weekend, davanti alla tv, riserva numerosi appuntamenti, a partire dall’incontro tra Valorugby e Petrarca in programma questa sera, venerdì 4 febbraio, alle 20.40, con la diretta si su Raisport, gara valida per la dodicesima giornata del Peroni Top 10.

Sempre questa sera, però su Sky Sport Uno, esordio degli Azzurrini nel Sei Nazioni U20, on la squadra allenata dal rodigino Massimo Brunello che affronterà i padroni di casa della Francia.

Sabato 5 è il giorno del Guinness Sei Nazioni 2022: su Sky Sport match inaugurale tra Irlanda e Galles, seguita da un’imperdibile Scozia-Inghilterra. Domenica 6 febbraio, sarà il turno degli azzurri che giocheranno contro la Francia allo Stade de France di Parigi: gara trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.