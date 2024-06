Rovigo, torna ‘Tra ville e giardini’: un’estate di spettacoli ed eccellenza. Il programma della 25ª edizione

Rovigo, 19 giugno 2024 – Uno spettacolo che continua da 25 anni regalando emozioni a tutto il Polesine mettendone in vetrina le bellezze storiche: ‘Tra ville e giardini’ torna e lo fa con un programma di grande richiamo. Si parte con Michele Bravi nel centro rodigino, poi un crescendo di emozioni con diversi artisti del panorama nazionale, e infine una conclusione nei fasti della Villa Badoer di Fratta con Dolcenera.

In questa edizione celebrativa, sono ben 17 gli appuntamenti, per altrettanti luoghi caratteristici all’aperto nei comuni ospiti delle serate: Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canaro, Canda, Castelmassa, Ceneselli, Corbola, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Polesella, Porto Tolle, Rovigo, San Bellino.

Programma e dettagli sono stati rivelati in conferenza stampa a Palazzo Celio di Rovigo, sede della Provincia. Presenti il presidente dell’ente, Enrico Ferrarese, la consigliera regionale, Laura Cestari, la consigliera provinciale alla Cultura Lucia Ghiotti, il consigliere della Fondazione Cariparo Fausto Merchiori e Claudio Ronda, direttore artistico dell’evento.

Il programma di luglio

Lo spettacolo di apertura è il 2 luglio, ai Giardini delle due torri di Rovigo, con un concerto piano e voce del cantautore Michele Bravi, due volte targa Tenco. Appuntamento poi al 7 luglio a Villa Morosini di Polesella, con Paolo Calabresi e il suo spettacolo dedicato a Puccini, nell’anno del centenario dalla sua morte. L’11 luglio rientra in calendario la piazza di palazzo Vendramin Calergi a Fiesso Umbertiano, con uno show-racconto di Gaia De Laurentis su Madame Curie.

Il 16 luglio si torna alla residenza Le Campagnole con un concerto tra classico e folklorico dei Bartolomey Bittmann. Il 19 luglio la destinazione è Canaro con il Museo virtuale del Garofalo Muvig, new entry della rassegna, dove si esibiscono i Teatri 35 con ‘Per grazia ricevuta’. Si tratta di una straordinaria ripresa della tradizione francese dei tableau vivant (quadri viventi) dedicata a Caravaggio e, per l’occasione, con uno speciale omaggio a Benvenuto Tisi da Garofalo.

Il 21 luglio, al parco urbano di San Bellino ‘La scoria infinita’, spettacolo comico satirico di Caterina Guzzanti con Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti. Il 23 luglio è il turno di Badia Polesine, con Debora Villa e il suo one woman show ‘20 di risate’. Il 25 luglio tappa al meraviglioso giardino storico di Ca’ Marchiori a Lendinara, con un omaggio a Fred Buscaglione, raccontato da Matthias Martelli, l’eccezionale trombettista jazz Fabrizio Bosso e la regia di Arturo Brachetti.

Serata di musica leggera il 28 luglio a Frassinelle Polesine, col concerto di Francesco Baccini in trio. Il 30 luglio ad Adria, invece, un pezzo teatrale tragicomico di Stivalaccio teatro, ‘Strighe maledette!’; protagoniste le donne perseguitate dall’Inquisizione come streghe.

Il programma di agosto

Gli appuntamenti di agosto si aprono alla biforcazione del Po, a Santa Maria in Punta il 1°, con il concerto di una musicista e cantante rivelazione e dal repertorio poliedrico, Simona Severini. Ancora musica a Ceneselli, il 6 agosto, con Ginevra Di Marco in ’Quello che conta’, omaggio a Tenco. A Ficarolo, l’8 agosto, il Trio elettrico tour di Motta, cantautore, compositore e polistrumentista.

L’11 agosto Castelmassa sarà centro di una delle più intelligenti e autoironiche attrici contemporanee, Annagaia Marchioro in ‘Fame mia’, show comico su una società perennemente a dieta. Poi si scende nel cuore del Parco del Delta, in un luogo nuovo per ‘Tra ville e giardini’, Porto Barricata: il 13 agosto la località di mare ospiterà la musica multietnica di ‘Magma live’ della BabelNova Orchestra, erede dell’Orchestra di piazza Vittorio. Il 18 agosto la kermesse si sposta a Corbola, con il concerto dei roboanti Extraliscio di Mirco Mariani.

Gran finale a Fratta Polesine il 21 agosto, col concerto di voce e piano di Dolcenera, che riprenderà i pezzi del suo repertorio storico.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e 30. Il biglietto unico d’ingresso è da acquistare in prevendita per 10 euro su diyticket.it e alle biglietterie di Ente Rovigo festival (0425 691288 – 329 8369238).

I 25 anni di storia di ‘Tra ville e giardini’

La rassegna nasce da un’idea del coreografo Claudio Ronda, sostenuta e cofinanziata dalla Provincia di Rovigo in ambito RetEventi, coinvolgendo anche la Regione Veneto, la Fondazione Cariparo e il braccio operativo di Ente Rovigo festival.

‘Tra ville e giardini’ è divenuto un simbolo identitario del miglior Polesine, capace di attirare pubblico da tutta Italia. Questo grazie a una fitta rete di enti pubblici e soggetti privati in grado di offrire eventi culturali di spessore a prezzi popolari e di distinguersi nel folto panorama degli eventi estivi regionali e nazionali, per un cartellone inclusivo ed accessibile a tutti, rispettoso dei luoghi trasformati in palcoscenico e pregiato per le proposte culturali offerte.