I 1.000 interventi del robot Da Vinci. “Sintomo di un sistema di qualità”

Imola, 10 giugno 2025 – Esattamente due anni e mezzo dopo il primo intervento, il 9 gennaio 2023, l’Ausl di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio, finanziatrice, e l’AOSP di Bologna del Policlinico Sant’Orsola celebrano insieme lo straordinario successo del robot Da Vinci, che ha superato i mille casi trattati.

L’obiettivo iniziale era quello di eseguire 200 operazioni all’anno, ma la casistica era già aumentata del 46% dal 2023 al 2024. “Questi sono i risultati di un momento significativo dal punto di vista scientifico, ma soprattutto umano” ha constatato Silvia Poli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Nonostante il traguardo dei mille interventi sia una cifra impressionante, la questione va ben oltre ai numeri. Un investimento rilevante quello della Fondazione, oltre 300mila euro l’anno per ’affittare’ il dispositivo.

L’Ausl presenta a palazzo Sersanti i due anni di attività del robot Da Vinci

Al centro ci sono infatti la qualità, la precisione chirurgica, la sicurezza e la dignità garantite al paziente durante tutto il percorso di cura. “La chirurgia robotica è un elemento di qualità e di crescita del nostro sistema sanitario regionale imprescindibile – si aggiunge la direttrice Ausl, Agostina Aimola –, e su questo

dobbiamo continuare a lavorare. Noi lavoriamo in un sistema sanitario regionale che non può prescindere dall’attenzione alla sostenibilità, il che significa continuare ad erogare prestazioni sanitarie altamente specialistiche, sofisticate e quindi costose in base ad appropriatezza clinica e priorità di salute”.

Secondo le statistiche, la maggior parte degli interventi effettuati con l’aiuto del Robot Da Vinci Xi sono stati in ambito oncologico.

Insieme alle operazioni complesse e funzionali, compongono oltre il 90% del totale. Per sfruttare il macchinario in maniera efficiente ma coscienziosa rispetto alle elevate spese, il personale medico tende a evitare gli interventi di chirurgia a bassa intensità a meno che non siano necessari per la formazione di colleghi alle prime armi.

Molti specializzandi dell’Università di Bologna svolgono infatti parte del loro percorso all’ospedale di Imola grazie all’aiuto dei professori e direttori del Policlinico di Sant’Orsola in Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana, Renato Seracchioli, ed urologia, Eugenio Brunocilla.

“La collaborazione è fondamentale per conoscere e fare nuove esperienze” ha rimarcato Seracchioli. L’innovazione tecnologica sarebbe importantissima per l’ambito ginecologico, i cui casi rappresentano un quinto delle operazioni complessive.

Secondo il primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ausl di Imola Stefano Tamburro: “La robotica non è una punta di eccellenza, ma una realtà quotidiana che costituisce la base per l’intelligenza artificiale in arrivo”.

I vantaggi negli interventi svolti dal robot Da Vinci, sono un recupero post operatorio più breve e, di conseguenza, una minore spesa sanitaria.

“La piattaforma robotica permette – dice il primario di Urologia Marco Garofalo –: la riduzione delle liste d’attesa, l’uso delle risorse umane e strumentali, il tutoring, il prestigio e il futuro”. Anche secondo Garofalo, infatti, la robotica e l’intelligenza artificiale sarebbero i pilastri della chirurgia di domani.

Per quanto riguarda il prestigio, l’innovazione renderebbe Imola un centro di eccellenza a pieno titolo. “Questa visione è stata proposta anche perché Imola era perfetta dal punto di vista logistico” sostiene il direttore del dipartimento di Urgenza, Anestesia e Rianimazione Igor Bacchilega.

Proprio per questo motivo, oltre che da Bologna, personale da numerosissime altre città raggiunge Imola per formarsi. “Ci siamo resi protagonisti di un miracolo – afferma il primario di Chirurgia generale Michele Masetti –, noi in primis abbiamo girato l’Italia per contribuire all’avvio di programmi di chirurgia robotica”. Nonostante l’appoggio a livello nazionale sia significativo, secondo la direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola Chiara Gibertoni la priorità rimane quella di “cercare la strada migliore per un uso etico e coscienzioso della robotica a livello regionale”.